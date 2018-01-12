【華冠投顧】補教新貴華韡噴出亮燈漲停又創新高

藍慶賜分析師

大盤與 OTC 指數先後回測 10 日均線後，都出現止跌回升的走勢，股王 (3008) 大立光回神漲停，穩住了台股也穩住了投資人的信心。大立光的漲停同時也帶動光學鏡頭股全體上揚，(3406)玉晶光、(3630)新鉅科、(4976)佳凌等也都大漲。光學鏡頭股歷經 3 個多月的回檔修正，或許在修正整理過後有機會捲土重來。

在 CES 展大秀 MINI LED 新技術的 LED 龍頭 (2448) 晶電，今天帶領 LED 族群絕地大反攻，晶電首先亮燈漲停，並帶動 (6168) 宏齊、(3698)隆達、(3031)佰鴻、(3437)榮創、(2340)光磊等同步大漲。在 MICRO LED 技術尚未達大量生產前 MINI LED 或能成為 MICRO LED 的前哨，搶站手機背光市場。

補教三雄 (8489) 三貝德、(8437)大地 KY、(2496)卓越今天全數收紅，補教新貴 (5481) 華韡噴出亮燈漲停又創新高，華韡公司轉型收購快樂麥田教育科技 100% 股權，進軍大陸產品主打 3-15 歲幼兒英文教育，大陸幼教正逢蓬勃發展百花齊放的時期，華韡此時進軍大陸未來發展潛力無限。補教三雄的股價都是百元俱樂部成員，華韡目前股價半百不到，具有想像空間。

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