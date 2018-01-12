【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

大盤轉強，籌碼股爭先恐後

今天大盤量增上漲，昨天就提醒大家，量縮跌破極短線支撐 10794 點，容易獲得支撐，今天帶量站上昨天高點 10844 點就轉強，昨天也提醒大家，操作上不要過度追空，也不要過度追價，等待量縮拉回佈局籌碼穩定的主力股，至於大盤不用預設高點，順著趨勢操作。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，千萬不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；2353 宏碁和 2481 強茂都是持續獲利中，持續佈局籌碼穩定的主力股，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 2611 口，自營商期貨空單增加 895 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單增加，自營商選擇權短線偏多，大盤量價轉強，籌碼有跟上，有機會挑戰波段高點。



將風險控制好之後，可以等待盤勢止穩再增加持股，或是反向放空操作股票，不過要先分清楚個股的多空格局，多方格局的個股當然可以留意佈局，不過盤勢偏空，不要太過積極佈局；空方格局的個股當然可以反向放空操作，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2353 宏碁，8039 台虹，1569 濱川，2481 強茂

【籌碼穩定的被動元件】

3026 禾伸堂，1815 富喬，2375 智寶，6449 鈺邦

【籌碼穩定的傳產股】

2014 中鴻，1708 東鹼，4725 信昌化

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 10794 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 10794 點開始偏空操作，今天站穩 10844 點多方轉強，所以出場。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估