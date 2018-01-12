【富蘭克林華美投信】類股輪動多頭持續 台股高檔待權值突圍上攻

資金行情推升加權指數走勢，上攻至 10,900 點以上高檔震盪，周間一度逢壓拉回，不過鴻海 12 月營收亮眼撐盤，週五大立光強攻漲停帶動指數反彈，營收表現佳的中小型股也有所表現，12 日收 10,883.96 點，盤面電子、傳產類股輪動，待權值再有表現，可望領軍突破上檔壓力。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，歐、美、中等主要地區製造業採購經理人指數仍處於擴張趨勢，全球經濟成長率上修，展望暫無悲觀理由，在美元持續弱勢、中國環保政策趨嚴下，原物料價格上漲，使得相關電子材料與傳統原物料類股可望表現優於大盤。現階段風險方面須觀察：弱勢美元對外銷的衝擊，包括對毛利率不利與業外匯損產生；漲價效益從上游蔓延至中下游，是否產生抑制消費的副作用；美國財報進入財報公布期，若回檔整理將影響台股。

光學權值去年第 4 季後受中國手機銷售不佳、IPhone 新機市場雜音影響，走勢偏弱，不過依舊保持一定競爭力，市佔率未被瓜分，長線鏡頭競爭力仍在。觀察中國手機銷售第 2 季可望有所起色，且其受惠於鏡頭畫素提升趨勢，是正面訊息，惟獲利展望預估仍有變數，成長動能有待觀察。

半導體龍頭展望動見觀瞻，去年第 4 季遭外資報告降評後，董事長張忠謀曾公開指出高效能運算帶動的半導體相關需求沒有放緩，符合富蘭克林華美投信認為在半導體框架下，高速運算、移動通訊、汽車電子、物聯網等四個領域是未來科技成長動力的看法。下周法說會留意對下半年的看法，將是今年營運更明確的參考依據，此外智慧型手機的需求變化，以及新應用的成長動能等亦是重點。

富蘭克林華美高科技經理人郭修伸分析，去年半導體廠商受到中國手機需求不佳影響, 進行庫存調整，恢復下單力道與先前估計仍有差距，持續注意第 1 季新品推出狀況。在基本金屬材料漲價，與日商退出低階市場轉進車用市場下，一般電子零組件包含晶圓、被動元件、二極體、DRAM、NAND、銅箔基板價格上漲，造成下游廠商成本墊高，進而調高產品售價，消費者接受度有待觀察。

自動化零組件、機械設備等相關類股，受惠於中國製造 2025 政策影響與人工費用高漲下，企業的自動化需求持續提升，目前訂單能見度可望延續。汽車產業方面，各國政府對電動車政策更加注重，汽車廠商也大力投入 ADAS 發展，可擇機佈局相關領域投資。此外，近期登場的 CES 展可觀察科技新產品與技術趨勢。

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