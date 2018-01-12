羅尤美：4面向觀察 歐股2018年仍有續揚動能

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，進入 2018 年，從經濟成長前景、企業獲利動能、相對評價面與資金流向等面向評估，歐股仍有續揚動能。

羅尤美指出，儘管市場歷經多場重大選舉與英國脫歐談判等政治訊息干擾，以及歐洲央行宣布縮減購債規模等政策變化，不過，MSCI 歐洲指數去 (2017) 年原幣計價仍上漲 7.28%、創 2013 年來最佳表現，加計股利後的總報酬率達 10.81%。

展望 2018 年，隨著就業市場好轉助長消費動能，產能利用率正重返危機前水準，且信心加溫都將加速企業投資腳步，經濟合作暨發展組織 (OECD)2017 年 11 月預估，隨著歐洲政治不確定性降低，估計歐洲 2018 年經濟成長率為 2.1%，而歐洲央行對於歐元區 2018 年經濟成長預估則為 2.3%。

而經濟成長預估也將挹注企業獲利表現，羅尤美表示，歐洲企業獲利在 2017 年創下 7 年來最佳表現後，依據瑞士信貸預估，2018 年企業獲利增速可望達到 10.2%，但目前獲利成長水準僅達危機前高點的一半，後續成長空間可期。

再者，MSCI 歐洲指數未來 12 個月預估本益比僅 15 倍，低於全球股市的 16.4 倍及美股的 18.7 倍，相對評價面優勢有助資金回流歐股。產業投資方面，金融股將優先受惠利率正常化及內需成長趨勢，而能源股表現仍落後油價則有望上演補漲行情。

羅尤美指出，政治議題對歐股影響上，儘管獨派陣營贏得西班牙加泰隆尼亞選舉，但本次投票結果並不支持西班牙政府繼續採取強硬手段，總理拉霍伊也表態將與新任自治區政府協商，只要分裂危機降溫，對歐元區整體的影響料將有限。

至於英國脫歐部分，不論在脫歐後的金融業規範、過渡期間期限等，都還有多項議題須達成國內及對歐盟的共識，國際貨幣基金 (IMF) 將 2017 年英國經濟成長預期下調至 1.6%，並認為未來經濟成長將進一步放緩，將抑制英國股市表現空間，建議英國股市應靠攏以出口導向的跨國企業，避開內需導向的公司。