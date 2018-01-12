【台新投信】景氣動能上半年優 短線靜待科技龍頭指路

台股近一周創新高後進入修正，大立光 (11 日) 公布財報給電子股注入強心針，市場靜待下周四舉行的台積電法說會，台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，蘋果新機的銷售低於預期，大盤走向仍待市場對電子股財報利空的反應，不過，半導體龍頭預期出現淡季不淡情形，加上全球熱錢仍然偏好風險性資產，預料大盤仍有表現機會，且景氣動能上半年優於下半年，建議投資人逢低布局。

沈建宏表示，開年以來外資回補的動作漸趨明顯，外資的動向仍將是近期推升台股的重要力量之一。短期內利率水準不至於立即提高，熱錢持續追逐高報酬資產，再加上傳統第一季有利於作夢行情，這些都是短期內對多頭的有利因子。所以第一季台股仍有表現機會。

沈建宏指出，半導體需求強勁，供給吃緊，缺貨狀況可能延續到 2019，預計未來仍然是最受青睞的族群。此外，2018 年將確定 5G 規格，2018 下半年至 2019 年，5G 建設需求逐漸啟動，相關概念股值得期待。而電動車與汽車電子產業發展趨勢已確立，相關供應鏈仍在成長趨勢上。傳產部分，塑化上肥下瘦，散裝優於運貨。

【上述個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本基金未來之必然持股。】

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。