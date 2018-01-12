2017年M2回落到8.2%創歷史低點 人行官員這麼解讀...

綜合信報財經新聞、中國證券網、華爾街見聞今 (12) 日報導，繼中國 11 月金融數據全面反彈後，12 月金融數據全面回落，M2、社融、新增人民幣貸款三項數據均不及預期，其中 12 月底廣義貨幣 (M2) 增速回落至 8.2%，低於市場預期增 9.2%，再創歷史新低。

中國央行今日公布數據顯示：中國 12 月 M2 貨幣供應同比 8.2%，預期 9.2%，前值 9.1%；中國 12 月社會融資規模 1.14 兆人民幣，預期 1.5 兆人民幣，前值由 1.6 兆人民幣修正為 1.59 兆人民幣；中國 12 月新增人民幣貸款 5844 億人民幣，預期 1 兆人民幣，前值 1.12 兆人民幣。

12 月 M2 增速創歷史新低

廣義貨幣 (M2) 餘額 167.68 兆 人民幣 ，按年增長 8.2%，增速分別比上月末和上年同期低 0.9 個和 3.1 個百分點；狹義貨幣 (M1) 餘額 54.38 兆人民幣，按年增長 11.8%，增速分別比上月末和上年同期低 0.9 個和 9.6 個百分點；流通中貨幣 (M0) 餘額 7.06 兆 人民幣 ，按年增長 3.4%。全年淨投放現金 2342 億 人民幣 。

中國央行調查統計司司長阮健弘指出，中國貨幣信貸運行總體正常，金融對實體經濟支持力度也是穩固的。金融運行情況是韌性在增強，企業利潤也在向好，這些也為金融體系主動降槓桿提供了較好的時間窗口。 阮健弘說明 2017 年 M2 增長 8.2%，比 2016 年年有所下降，這個主要反映了去槓桿和金融監管加強的背景下，銀行間資金運用更加規範，由此派生的存款也會有所減少，影響了 M2 增速。 阮健弘並估計，隨著去槓桿的深化和金融進一步回歸為實體經濟服務，比過去低一些的 M2 可能成為新的常態。因此，對 M2 變化不必過多關注和解讀。 她重申，未來人民銀行將繼續適時穩健中性貨幣政策。管住貨幣供給總閘門，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，保持流動性合理穩定，加強監管協調，把握好政策的力度、節奏，穩定市場預期，平穩有序地推進結構調整，為供給側結構性改革和高質量發展營造中性適度的貨幣金融環境。

華爾街見聞報導，中金固收陳建恒團隊認為，M2 增速明顯走低主因是非銀存款下滑，M2 增速低於 GDP 名義增速是去槓桿的體現：

受到銀行年末調整報表的影響，銀行明顯調整了資產和負債，導致 12 月份各項資產普遍壓縮，從而也導致派生的存款走弱。但從分項數據來看，主要收縮的是非銀金融機構的存款，這個分項凈減少 9129 億，而去年年底是正增持。非銀存款的大幅凈減少導致了 M2 的大幅下降。中金固收認為主要是銀行壓縮了同業理財、貨基和同業產品的投資，導致同業負債的收縮。 今年 M2 增速明顯低於 GDP 名義增速（後者略高於 11%），歷史上並不多見。2017 年，M2 低於 GDP 名義增速是去槓桿的體現，部分源於壓縮了一些資金在金融體系的空轉，尤其是同業資產和同業負債的壓縮。 但由於貸款投放較快，對實體經濟資金需求的壓縮還不太明顯。2018 年來看，如果信貸投放得到保障，雖然表外和非標融資受到一定限制，但外匯占款在人民幣匯率穩定的情況下可能相對好於 2017 年，整體看 M2 未必還會大幅下行，可能 8%-9% 的區間保持穩定。

依照中國央行最新公布的數據顯示，初步統計，2017 年社會融資規模增量累計為 19.44 兆人民幣，比上年多 1.63 兆人民幣。綜合中國證券網、中國新聞網報導，中國央行調查統計司司長阮健弘指出，這個規模和增速基本符合預期，從社會融資結構看，本次社會融資呈現「三多三少」的特徵。

阮健弘說明，三多表現為：金融機構對實體經濟發放的本外幣貸款同比多增較多，去年全年對實體經濟發放的本外幣貸款增加 13.85 兆人民幣，同比多增 1.97 兆人民幣；未貼現的銀行承兌匯票增加較多，全年增加 5364 億人民幣，同比多增 2.49 兆人民幣；信托貸款增加 2.26 兆人民幣，同比多增 1.4 兆人民幣。 三少表現則為：委托貸款增加 7770 億人民幣，同比少 1.41 兆人民幣；企業債券凈融資 4495 億人民幣，同比少 2.55 兆人民幣；非金融企業境內股票融資 8734 億人民幣，同比少 3682 億人民幣。

12 月人民幣貸款增 5844 億人民幣 全年人民幣貸款增 13.53 兆人民幣

12 月底，人民幣貸款餘額 120.13 兆 人民幣 ，按年增長 12.7%，增速分別比上月末和上年同期低 0.6 個和 0.8 個百分點。分部門看，住戶部門貸款增加 7.13 兆 人民幣 。其中，短期貸款增加 1.83 兆 人民幣 ，中長期貸款增加 5.3 兆 人民幣 ；非金融企業及機關團體貸款增加 6.71 兆 人民幣 ，其中，短期貸款增加 1.63 兆 人民幣 ，中長期貸款增加 6.38 兆 人民幣 。

12 月份外幣貸款增 48 億美元 全年外幣貸款增 522 億美元

12 月末，外幣貸款餘額 8379 億美元，按年增長 6.6%。全年外幣貸款增加 522 億美元，同比多增 967 億美元。12 月，外幣貸款增加 48 億美元，同比多增 214 億美元。

全年人民幣存款增加 13.51 兆人民幣 外幣存款增加 779 億美元

12 月底人民幣存款餘額 164.1 兆人民幣，年增 9%，增速分別比上月末和上年同期低 0.6 個和 2 個百分點。全年人民幣存款增加 13.51 兆人民幣，同比少 1.36 兆人民幣。其中住戶存款增加 4.6 兆人民幣，非金融企業存款增加 4.09 兆人民幣，財政性存款增加 5684 億人民幣，非銀行業金融機構存款增加 1.23 兆人民幣。12 月份，人民幣存款減少 7969 億人民幣，同比減少 9564 億人民幣。

12 月底，外幣存款餘額 791 億美元，年增 11.1%，全年外幣存款增加 779 億美元，同比減少 66 億美元，12 月份外幣存款增加 65 億美元，同比減少 28 億美元。

12 月末，中國國家外匯儲備餘額為 3.14 兆美元。12 月末，人民幣匯率為 1 美元兌 6.5342 元人民幣；2017 年跨境貿易人民幣結算業務發生 4.36 兆人民幣，直接投資人民幣結算業務發生 1.64 兆人民幣；2017 年，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生 3.27 兆人民幣 、1.09 兆人民幣 、4568.8 兆人民幣 、1.18 兆人民幣。