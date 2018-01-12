瑞銀：未來12個月內 亞幣兌美元有2%~4%升值空間

瑞銀管理投資總間辦公室外滙分析師陳得能今 (12) 日發布亞太貨幣後市看法，他指出，2017 年 11 至 12 月，亞太區貨幣普遍大幅升值，兌美元平均上漲 2.4%。年底的上漲行情推動亞太貨幣對美元在 2017 年全年升值 5.4%，這是自 1998 年以來表現第二好的一年。

不過，以貿易加權匯率計，亞太貨幣仍相對持穩。如上圖所示，實質有效匯率（REER）平均僅小幅上漲 0.8%。瑞銀認為貿易加權匯率漲幅相對溫和，主要是因為這波漲勢來自於美元疲軟，而非亞太貨幣本身強勢所致。

後市仍看漲

亞太貨幣的新一波漲勢使得即期匯率已接近瑞銀的 12 個月目標價。鑒於進一步上漲可期，瑞銀調整了對亞太貨幣的匯率預測。全球宏觀經濟環境仍有利於亞洲，歐洲與美國經濟強勁成長、中國經濟有序放緩，都令亞洲受益。

瑞銀還預期亞洲大多數央行今年將收緊貨幣政策，這意味著央行更樂見本幣升值，而不太希望外匯準備過度膨脹。鑒於亞太區經濟持續復甦，通膨穩中有升，因此瑞銀預期除中國、印度和澳洲以外，亞洲其他央行今年將收緊貨幣政策。

美元跌勢或將趨緩

瑞銀認為，2018 年美元跌勢將趨緩。首先，比較基期不同，與 2017 年初相比，美元已不再過於高估，尤其是相對於其他 10 國（G10）貨幣。其次，投資者已經上調對於新興市場以及亞洲市場的預期。

不過，中國的情況有所不同，近期有跡象顯示中國經濟活動有所放緩，支持瑞銀預期今年中國 GDP 增長將放緩至 6.4% 的觀點。

第三，考慮到今明兩年美國經濟很可能加速增長，且實現完全就業，目前市場對美國升息的預期可謂相當溫和。這使得美國經濟指標以及貨幣政策出現負面意外的可能性大大降低。

基於以上原因，瑞銀調整了對亞洲貨幣的匯率預測，預計 12 個月內亞洲貨幣兌美元有 2% 至 4% 的升值空間。

而從即期回報來看，人民幣和印尼盾的升值潛力很小甚至沒有。雖然美元將全面走軟，但是瑞銀認為經濟放緩將使得中國央行不會放任美元 / 人民幣在 6.50 下方大幅下跌。

與此同時，瑞銀認為印尼盾將呈現區間走勢，印尼央行繼續致力於增加外匯準備以及匯率穩定。上述觀點的反向風險在於：新一波美元貶值導致美元 / 人民幣和美元 / 印尼盾掉頭向下。

瑞銀的預測面臨哪些風險

瑞銀對亞太貨幣的樂觀立場面臨兩個主要風險。首先，美國通膨意外加速引發美聯準會大幅收緊貨幣政策，可能導致美元急劇升值。

其次，亞洲（中國除外）投資活動升溫的預期落空以及中國在部份經濟領域實施的去槓桿，導致亞太區經濟成長大幅放緩，進而拖累亞太貨幣的表現。

SIBOR 和 HIBOR 跟隨 LIBOR 走高

瑞銀預計新加坡和香港銀行間同業拆息（SIBOR 和 HIBOR）將在 2018 年走高。新加坡和香港的利率主要受美國利率走勢的驅動，因兩地金管局均遵循匯率政策機制並允許利率由市場決定。

歷史上來看，在美元全面疲軟之際，SIBOR 和 HIBOR 往往低於美元 LIBOR。此外，新加坡和香港市場預計仍將保持充裕的流動性，前者可吸引看多新加坡幣的投資資金，後者則受益於滬深港通和債券通等機制下的中國資金流入。