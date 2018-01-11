全球貨幣政策收緊 投資布局兩大潛力標的

今 (2018) 年市場普遍預期美國聯準會將升息 2 至 3 次，同時，多家央行恐怕也將追隨美國腳步，收緊寬鬆貨幣政策，對此，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥認為，全球目前處於經濟正向成長循環階段，在貨幣政策收緊環境下，投資人可透過多元策略，布局新興市場、高收益債等標的。

莊志祥表示，全球目前處於經濟正成長、貨幣寬鬆帶著緊縮、政策持續刺激、低通膨、信貸循環晚期等 5 大景氣循環階段，預期今年將進入再通膨環境，估企業盈餘成長 7%、全球 GDP 成長可達 3%，整體來看，對於投資人而言，仍屬正向。

他認為，接下來市場將有兩大潛力標的，包括新興市場與高收益債。新興市場方面，受惠全球經濟成長，新興市場股市基本面顯著改善，再加上具吸引力的投資評價，表現令人期待，而新興市場當地貨幣債實質收益率與美國投資等級債實質收益率雖拉近，但仍有 3 至 4 倍差距，仍具投資價值。

高收益債的部分，雖然美國升息造成高收益債與美國國庫券利差縮減，但美國仍處緩慢升息、低利環境，收益率對投資人仍具吸引力，且根據信用評等機構穆迪 (Moody's) 預測，今年的全球高收益債違約率將從 4.8% 下降到 2.3%，靠近 1990 年來的歷史低點，高收益債收益率高且違約風險下降，將有利於投資。