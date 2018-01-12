中國環保措施力道加強，山林水有望開展新商機，盤中股價轉強

【財訊快報／李娟萍報導】中國環保措施力道加強，在對岸已與北控簽約合作的山林水 (8473) 有望開展新商機，吸引市場資金青睞，今日盤中股價轉強，漲幅逾 6%，技術線型打出 W 底，趨勢向上。山林水是台股第一家正式插旗中國水務市場的上市櫃公司，與北京控股環境集團簽約合作後，將共同搶攻中國「十三五規劃」期間，以及「土十條」實施下的各種土壤修復與污染防治商機。



山林水 12 月合併營收為新台幣 3.49 億元，較 2016 年同期增加 32.73%；自結 2017 年全年合併營收為 27.42 億元，較 2016 年同期成長 22.94%。



該公司表示，12 月除持續受惠專案工程的入帳外，也正式認列力優勢公司的垃圾焚化底渣處理收入，帶動山林水 12 月單月合併營收持續維持高檔，同時也為公司的營收來源在「水處理工程專案」、「服務特許權收入」、「水處理操作維護」後新增第四塊「事業廢棄物處理收入」貢獻。



山林水表示，力優勢公司擁有 D 類一般事業廢棄物處理許可證，底渣核可處理量為每月 4.12 萬噸，由於國內土地取得日益困難，加上環保規定日趨嚴格，業者取照困難，新進者的進入門檻相當高，目前力優勢在國內焚化廠底渣處理市場享有領先地位，隨著政府積極推動底渣再利用循環政策加持下，力優勢可望為山林水擴增營運成長空間。



山林水指出，目前水務工程業務持續穩健發展，一般事業廢棄物處理業務也開始產生營收貢獻，另外對餐廚處理與售電等業務、土污整治與復育及污泥回收再利用等布局亦將陸續進入營運收成階段，公司對 2018 年營運展望抱持樂觀。



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