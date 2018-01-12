歐央行會議紀錄利多、美元跌台幣早盤回升觸29.55

台股走揚，加上歐洲央行公布 12 月會議紀錄，激勵歐元兌美元升值，美元指數下挫，亞洲主要貨幣兌美元升值，新台幣兌美元今（12）日早盤也止貶回升，一度來到 29.55 元、升值 5.5 分，目前在 29.57 元震盪。

投資人預期美國經濟成長將加速，華爾街股市勁揚再創新高，道瓊工業指數終場大漲 205.60 點或 0.81% ，收在 25574.73 點；那斯達克指數收高 58.21 點，漲幅 0.81% 至 7211.78 點。台股今日開盤漲 8.18 點，加權股價指數以 10818.24 點開出，目前上漲 50 餘點。

國際匯市部分，歐洲央行（ECB）公布去（ 2017）年 12 月會議紀錄，由於歐元區的經濟強勁復甦，歐洲央行考慮在今年初調整前瞻性指引，引發市場揣測歐洲央行準備縮減大規模貨幣刺激措施，歐元兌美元應聲大漲。同時，亞洲主要貨幣兌美元也反彈，其中韓元一度來到 1063.35 韓元兌 1 美元，人民幣兌美元中間價 6.4932 元大升 215 基點，而日圓在 111.04 至 111.33 日圓兌 1 美元震盪。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股開紅及美元走跌下，新台幣兌美元早盤也止貶回升，以 29.555 元、升值 5 分開出，隨後進一步來到 29.55 元，目前在 29.57 元震盪整理。

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