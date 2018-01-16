稀有河岸鉅作　竹北豪宅首選

頭前溪從雪山緩緩而下，滋養著大新竹，也輕撫著快速發展的竹北，新竹科學園區的生活奔忙緊湊，頭前溪便是竹科人親近自然、遊憩、享受愉悅生活的重要親水資源，緩步徐行水岸邊，感受河面波光粼粼的風景，猶如置身在綠野般那麼浪漫壯闊。頭前溪從雪山緩緩而下，滋養著大新竹，也輕撫著快速發展的竹北，新竹科學園區的生活奔忙緊湊，頭前溪便是竹科人親近自然、遊憩、享受愉悅生活的重要親水資源，緩步徐行水岸邊，感受河面波光粼粼的風景，猶如置身在綠野般那麼浪漫壯闊。

春福機構 30 年建築鉅作「大觀自若」就佇立在頭前溪旁第一排，擁抱了頭前溪的美景，享受多變的水漾風光與綿延的綠帶，視野遼闊毫無遮閉，且屋內大面積的落地窗，讓這樣的美景成了家中最自然的圖畫。完美地段與絕佳美景，「大觀自若」躍升為打造豪宅的最佳首選區。

除了位在河畔邊，「大觀自若」還在高鐵特區內，基地四面臨路，擁有完善的交通機能，靠近高鐵新竹站與國道一號，也在東興國小與知名私校康乃薾國中小旁，讓孩子就近上學，換得更完整的舒眠時間。

如此優質的區位條件促成春福與海悅廣告團隊攜手合作，開啟竹北頂級住宅市場新局面。海悅廣告團隊專注不少台灣頂級住宅，包含「文華苑」、及「和平大苑」、「敦南寓邸」等，此次「大觀自若」難以複製的山河大美，讓海悅決定首度進軍竹北豪宅市場，將這樣的景色推薦給領袖菁英。

「大觀自若」基地 2300 坪，基地面寬就有 133 米，規劃地上 26 層、地下 3 層樓建築，分別規劃 A、B 棟的百坪大宅，標準層皆為單層雙併，獨棟梯廳，私密性佳，A1、B1 戶規劃 146 坪，A2、B2 戶則為 135 坪，戶戶皆 3 面採光，擁抱 270 度山河環景，樓高 3.6 米，單戶面寬達 25 米，共 100 戶純住家。

「大觀自若」由 MAA 仲項設計與操刀設計「麗江悅榕庄」的 Banyan Tree 建築師 Franklin Po 規劃，外觀採錯層式陽台設計，時尚變幻。公設與景觀設計有 120 米極致面寬氣派公設、宴會廳等，也規劃了下沉式沙發休憩區，與設計的綠色植栽共存共生，自然融合在河畔的無限生機中。

大觀自若接待中心: 新竹市興隆路三段 195 號 14 樓

貴賓專線: 035506668

本文摘自 2018 年元月 5 日出刊之《住展雜誌》430 期工商專欄單元，同期內容除本文外，並有「二○一八房市 三隻小豬現蹤」、「選用耐燃建材 多一份保障」、等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 430 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》