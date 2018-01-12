名家論壇》黃創夏／同樣是諾貝爾風範很不同

近日，對台灣的政治實在感到厭煩，元旦假期開始翻看百年以來諾貝爾獎得主的故事，本來獲得一些啟發，沒想到更是沮喪，悲從中來 ‧‧‧

尼爾森 ‧ 玻爾（Niels Hendrik David Bohr ) 是頂尖物理學派的領導人，提出了原子結構的「玻爾模型」，在科學界內和普朗克與愛因斯坦齊名，都是現代物理學的最重要創造者。得到了一九二二年的諾貝爾物理獎。

玻爾不但是自己得到了諾貝爾物理獎，他的學生，維爾納 ‧ 海森堡（Werner Heisenberg）發現了「海森堡測不準原理」；玻爾的助手是沃爾夫岡 ‧ 泡利（Wolfgang Pauli），在一九四五年以「量子力學」重要基礎「泡利不相容原理」得到了諾貝爾物理獎。

這樣的真正一位物理學大宗師，卻是一個「懂得越多，越知道要更謙卑」的真正人格者和哲學家。

一九六一年，玻爾訪問前蘇聯，出席了莫斯科物理學家為他特別舉辦的歡迎會，在玻爾演講完畢之後，一個蘇聯科學家舉手發問，他問玻爾：「您是如何創造了一個第一流的學派？」

玻爾不假思索，立即回答說：「可能是我從來就不怕去承認自己是個傻瓜吧！」

懂得越多，就越了解人類是多麼的渺小，不要以為自己能夠「一通百通，無所不知」，面對大自然還有許許多多的未知，人類的第一堂課應是：先承認自己是傻瓜吧！

知道自己有所不足，承認自己是傻瓜，這就是歐美社會發展和科學進步，能夠一直領先全球的關鍵資產，因為社會要不斷進步成熟，最害怕一種人：就是那以種自以為是社會與人民的「啟蒙導師」那一種人。

這二十多年以來，曾經是全球「急起直追」典範的台灣，如今卻是每況愈下，空轉、虛耗和沉淪，省思台灣的困境，很重要的轉折就是自以為「無所不知」的「人民導師」太多太多了。

在這些讓台灣不再追求進步，淪入自滿自誇而自陷沉淪的「導師」當中，已經成為許多人笑談的「李遠哲神話」，曾經就是這種「導師」現象的總和！

還記得嗎？挾諾貝爾獎光環的李遠哲曾經是所有領域的指導者，當時，他說要搞如今讓台灣父母和孩子最痛苦的「教改」，誰敢不聽他的；他說九二一震災重建應該要怎麼做，政府就得跟著做；他說，台灣的論文水準還不夠，整個國科會和大學就拼命搞論文數量，搞到台灣的教授們不再有真正的創新，案牘勞形只是論文生產機器 ‧‧‧

終於，他說，支持陳水扁就是「向上提升」，頓時捲起千堆雪，收割掉政黨輪替的歷史光環。

二０００年，李遠哲這批「指導者」興沖沖搞的「兩岸跨黨派小組」，阿扁完完全全懶得搭理之後，這批過去根本沒和權力者真正抗爭過的「指導者」，從此陷入了窘困，也許，他們不是不想說話，而是，當權力者真正逞威時，他們，骨子裡根本沒有對抗權力的勇氣。

看看尼爾森 ‧ 玻爾的「自認傻瓜」，帶領出一個又一個更優秀的徒子徒孫，再想想李遠哲的「無所不知」，和權力掛勾又對權力無可奈何的窘態 ‧‧‧

同樣是諾貝爾獎的得主，天差地遠的風範格局，只能大嘆，歐美人民何其有幸，台灣人民又是何其的倒楣與悲哀！

●作者：黃創夏／資深媒體人

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