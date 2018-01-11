成功者具備的６個特質 16字讓你秒懂「溝通技巧」

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

每一個人都想「成功」，但是「想」與「做」之間，總是有一段距離。三陞科技、清涼音文教基金會董事長張錦貴，從一個初中唸了三年還畢不了業的放牛班學生，「證明給你們看，我絕對是優秀的！」搖身一變成為科技公司董事長，還時常受邀到大陸知名企業培訓員工，演講快四十年，學生超過二十萬人，就是希望以自己的成功經驗，幫助更多人增長智慧。

「理財的財字，右半邊就是人才、才能，當一個人腦袋是空的時候，就不能賺錢。」張錦貴認為，要成為人才，也要有「選擇判斷」的認知，例如想要嫁個好老公，但是連什麼叫「好男人」都不清楚，就很難嫁到好對象。

立志 要和個人本質吻合

「知己知彼，百戰百勝」，要成功也要了解自己的本質和特長，加以發揮，並非不加思索的勇往直前。張錦貴分享一個小故事：有對豬兄弟，到了非洲看到好多山羊爬到樹上吃嫩葉，豬弟弟就對豬哥哥說：「哥，你也來爬！」一爬摔死了，照道理來說，看到哥哥摔死，應該有所啟發，但豬弟弟說：「哥你怎麼那麼笨，爬樹也會摔死。」換豬弟弟一爬也摔死。所以豬立志要爬樹是不可能的。他指出：「立志和本質不吻合，就叫妄想。」

張錦貴表示，要成功需具備六個特質：第一，「智商」要高。第二，要有「天分」。他進一步解釋：「例如看過《理財周刊》一篇報導，或是聽過一場演講，除了領悟其中的道理，更要內化成『做』的方法。」他又舉例：「就像孔子弟子有三千，成就的只有七十二，但並不代表其他人都在混。」

第三，「弱智」的表情。表面上看起來不聰明，指的是大智若愚，「要學『愚』，要『示弱』」。他貼切的比喻，「當你到一個新的環境，老要強出頭，認為自己很行，就死得快！」而且「可能被霸凌，還找不到好的援助。」

第四，態度。要先虛心學習「被領導」。要成功的人有兩個方法，造船過河，或是借船過河 (借力使力)，所以「學歷高的人，不容易當老闆，因為他不想被領導。」張錦貴強調：「沒有團隊就沒有力量。」現在社會是「抱團才能贏天下」，但抱團前需學會「被領導」。

第五，工作的傻勁。「不計較報酬，卻把事情做好做滿。」第六，看誰在指導你。他指出，有很多年輕人自大，「哼！我不靠你，我也不靠人，我自力更生，我自強不息，我自己奮鬥。我就送他四個字，你很快就自生自滅。」

有效溝通 要站在對方的立場

原來，張錦貴二十五歲士官退役，能夠三個月當主任，六個月當經理，九個月當副總，十一個月當董事長，「不是我很行，是因為有個貴人─震旦行的陳永泰。」在那個時代的大學生都想考公務員，但陳永泰告訴他：「阿貴，未來所有從低谷攀上高峰的，都是從業務出身。」果真讓張錦貴一路吃苦耐勞，成為公司領導者。

「當業務常常會被打擊，但是逆境塑造人。」張錦貴認為溝通是最困難的課題，「連耶穌、佛陀講的話，都不見得聽，更何況凡人。」因為每個人立場不同，要讓溝通有效，反而要站在他人立場想。「就像是６寫在桌上，別人看是９，我說是６，變成是我不講道理。」

他演講贏得「亞洲第一名嘴」稱號，重在傳達「真理」。而「真理」具備四要素：合乎邏輯、長久不變、合乎倫常、多數人認為。然而身經百戰的他，一旦和太太爭執，要兩個兒子做裁判，結果「三個人說 OK，太太說 NO。」溝通仍是全世界最難的。

他也認為，人生有兩件事最難，一個是把想法放到別人腦袋裡，第二個是把對方口袋的錢，放到自己口袋裡。所以溝通的第一要件是「你人緣好嗎？形象好不好？」其次才是「價值觀、思維模式不一樣，一件事情的看法就不同。」

有一次張錦貴去花蓮演講，巧遇他以前的原住民同學，便問他：「你的老婆怎麼沒來？」同學回道：「不要管她啦！」他還一個勁地追問：「只是關心嘛，嫂子呢？」「哎，別人在保管使用

16 字溝通技巧

如何做好溝通？張錦貴以四字箴言說明：

一、化繁為簡。把複雜的變簡單。

二、化簡為易。把簡單的化為容易，講話讓人一聽就懂。有一次他到監獄演講，開場便說：「小弟冒著性命危險 (台語)，從台北坐飛機到花蓮，換小台沒栽下來 (台語)，要來跟大哥請安問好…。」台下大哥們就用手銬敲桌子為他拍手。

三、化易成趣。「要愈講愈有趣，不能講沒兩句就說人講錯。」

四、化趣成道。輕鬆聊天的方式，把道理講完才是最高境界。

一次一個主題 看場合、時機、氣氛

張錦貴指出，「溝通」要「一次一個主題」，並看場合、時機、氣氛講話。「一定要笑容滿面」就算對方的話，當下聽了不舒服，也要「情緒管理」，不讓人看到生氣的樣子；只要是好話一出，三夜都溫暖，不講傷感情、刺激對方和否決對方的話。

身為一個現代人，要讓自己生活過得更精采，張錦貴提出四個思維：一、「趨勢」的思維：無法創造趨勢，最起碼要跟著趨勢走，所以賈伯斯說，人活著不是要改變世界，而是要改變自己。二、「創新」的思維：一仿 (模仿)、二研 (研究)、三改 (修改)、四創 (創新)。三、「整合」的思維，要懂得整、借、學、變，資源都具備了，也要知道如何整合。四、「善學」的思維，指的是願意學習、善於學習。

來源：《理財周刊》 907 期

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