【華冠投顧】財報利空已逝 多頭整裝待發

◆ 劉彥良 盤後分析

台股繼續反映財報利空和費半走跌，台股回測 10 日線，不過財報已全數公告加上元大台灣 50 反 1 的外資庫存大減，研判財報利空已消化得差不多，多頭整裝後可望重起攻勢，不過電子股能否不再扯後腿還是要看下午大立光法說會的結果。

8489 三貝德，持續擴大合作對象，帶動 12 月營收月增 27%、年增 87%，盤中改寫歷史新高 321.5 元，身為線上學習平台的整合者，未來發展不可限量。今年三貝德的營收和獲利究境會成長多少根本無法評估，這也代表不用對股價預設高點。

6591 動力 - KY，洗了一整天的盤，直到 1:15 分左右主力才動手拉抬，這樣的情形在前天也大同小異。動力 - KY 為最純的電競概念股，12 月營收月增 8%、年增 30%，今年 Nvidia 和 AMD 都將發表新一代繪圖晶片，升級商機可期。

今天帶會員趁大跌買進一檔高價傳產股，該公司 12 月營收月減近 2 成導致股價盤中大幅修正，不過翻開財報一看，不是 12 月不好而是 11 月的基期太高，當然這就是市場非理性的賣壓。既然我研判是錯殺當然要進場撿便宜，果然收盤時跌幅已見收斂，並收在全場次高點，鑽石撿得漂亮。

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