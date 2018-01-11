【華冠投顧】武傑電台: 飆風再起!

◆飆風再起

加權指數開盤小跌 - 6 點，雖然一度黑翻紅，但是在台積電的壓抑下，盤中一度下跌 - 60 點；尾盤在電子、金融拉高下，收盤僅下跌 - 20 點作收，收在 10810 點，成交量 1214 億。

延續前二天的分析… 當市場言論從『反彈』轉為『回升』，短線壓力還是要有所釋放，乖離已過大，因此容易出現『回馬槍』的修正。因此預計今天在『回測 10 日線』後，盤勢可望漲勢再起!! 今天如預期在『回測 10 日線』後，也開始出現多方買盤。整體『元月行情』依舊欲小不易，所以籌碼在經過三天的清洗後，預計接下將『飆風再起』!!

今天台股開盤小跌 6.55 點，終場收跌 21 點，收在 10810 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，也請大家要好好把握，依舊給大家信心，而市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，武傑依舊告訴大家還是看多，也在昨天贈送大家全新資料 - 大雞晚啼，資料中有中小型股無畏大盤下跌的狀況，走出自己的路，有拿到賺到的投資朋友武傑在此恭喜大家；展望 2018 台股趨勢的主流，武傑也沒停下腳步，推薦全新資料 - 大雞晚啼，後勢可期，有加入武傑 LINE@家族的朋友都知道，而武傑最後還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，延續昨天的說法武傑認為今天回測完 10 日線，隨時都有機會再走出一段行情，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光小跌收在 3730 元， 2317 鴻海下跌收在 91.4 元，權值王 2330 台積電則是下跌收 235 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2399 映泰、2376 技嘉、9958 世紀鋼、6150 撼訊、3026 禾伸堂、3624 光頡… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 3018 同開、5457 宣德、3550 聯穎、4746 台耀、6220 岳豐、3441 聯一光… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

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