【豐銀投顧】欲知盤勢如何看？先看賣壓何時斷！

股市的漲跌其實與中國古代的「物極必反」，有著異曲同工之妙。市場從無量到增量、量大，再從爆量之後又慢慢縮量，接著再恢復到萬籟俱寂的低量，如此週而復始，就是股市多空的循環。因此若要能在股市中獲利，就一定要看的懂大盤的走向，看懂大盤走向，你不會停損在低點、追高在高點。而要看懂股市的漲跌，就一定要從「量」的變化著手。因為「量」背後的意義，代表著市場集體行動的結果。而大盤從去年 12 月看似無量，但筆者卻一直提醒那是一個「打底」的階段，果然在外資將籌碼鎖定後，就用「急行軍」的方式快速的越過 10882 點，讓那些用技術分析解釋認為 10800 點之上有 27 年前套牢巨的人跌破眼鏡，也讓喜歡用型態、均線、支壓… 等技術分析者措手不及，沒做到此波行情不說，搞不好還放空被狂軋。這些都是只觀察技術分析的表象卻沒有參透「量」的變化，如同看風水的人只注意山形的走勢，卻忘了水流的豐沛與否，最後的下場可想而知。

前幾日我們已經一再強調盤勢會轉趨震盪，今天的震盪應該讓人開始有感了，那麼今天的下跌，是不是多頭行情又要結束了？筆者認為沒有那麼快結束，甚至元月份的行情都還沒結束！這幾天的下跌不過就是之前上漲的速度太快、缺乏修正的關係。整個多頭行情還在進行中，沒必要因為一、二天的下跌就又開始擔心盤勢是不是要轉空。那麼，這個盤要修正到何時呢？其實只要讓 5 日線與月線的乖離修正一下，再配合成交量適度的萎縮，那就可以判斷大盤的止跌點已經出現。所以很簡單，下一次我們切入的點就是等成交量再度萎縮，最好是縮到千億以下，那就至少是短線的買點。理由我們說過很多次了，在下跌的過程中急速舉縮，代表的就是再下殺者的意願已經大幅降低。未來的行情還是很有機會再創新高，指數短線上或許暫時停住，但今天有許多電子股又開始回神了，OTC 指數更是止跌翻紅，顯見操作股票的機會還沒消失，投資人還是可以賺到屬於自己的紅包行情！

豐銀投顧 李世新 分析師