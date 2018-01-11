經部出手穩定過年期間物價 2月瓦斯、天然氣凍漲

近期國際油價大幅上漲，帶動國內油、氣價格波動。經濟部長沈榮津今 (11) 日指出，顧及過年期間民生需要，並穩定國內物價，2 月分天然氣以及桶裝瓦斯價格將會凍漲。至於油價，由於採浮動機制運行多年，不適合介入扭曲市場機制。

隨國際油價大漲，國內油價將出現連 5 周漲價，汽、柴油均將創下 3 年多來新高價位。面對中油公司去 (2017) 年盈餘超過 500 億元創下新高，國內油氣價格是否面臨凍漲壓力？中油總經理劉晟熙態度低調，強調目前不敢評論，正在研究針對油價設置平穩基金的可行性。

經濟部長沈榮津則強調，國內油價調整已經建立浮動機制，依照浮動油價公式計算，不適合再以人為介入扭曲市場機制。不過沈榮津透露，為了穩定農曆年期間民生物價，2 月 1 日檢討天然氣以及桶裝瓦斯價格，確定予以凍漲。

劉晟熙指出，除非國際間發生戰爭進一步推升油價，否則預估今 (2018) 年全年國際原油均價大約每桶 68 美元，較去年平均 53 美元大幅上漲。雖然正在評估比照台電公司設置油價平穩基金的可行性，不過由於油品市場競爭對手較多，影響層面廣，目前沒有具體時間表。

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