2018新制懶人包搶先看

整理：劉姵呈

迎接 2018 年到來，在做年度的理財檢視和新規畫時，請記得把在 2018 年元旦正式上路的新政策和措施列入考量。其中社會保險、房地產和稅制的影響層面最多，《Smart 智富》月刊編輯部歸納整理如下：

社會保險類》勞、健保保費調升，國人自付額增加

政策 1：每月基本工資調漲至 2 萬 2,000 元

內容與影響：

基本工資的調升幅度為 4.72%，調整修正項目如下：

①每月從 2 萬 1,009 元升為 2 萬 2,000 元，受惠勞工約 166 餘萬名

②每小時從 133 元調至 140 元，受惠勞工約 39 餘萬名

③勞保、勞退投保薪資分級配合基本工資調整，第 1 級月投保薪資金額修正為 2 萬 2,000 元，原第 2 級刪除，原第 3 級 2 萬 2,800 元遞移為第 2 級，其餘級次以此類推，最高 1 級仍為 4 萬 5,800 元，修正後分級表共有 17 級，影響勞工 302 萬名

政策 2：全民健保每月保費增加 2 至 14 元

內容與影響：

健保投保金額等級，也配合調升後的基本工資依序調整，主要影響如下：

①每人每月保費增加 2 元～14 元，約 300 萬名公民營事業機構受雇員工與其眷屬受影響

②自行執業且未雇用他人的專門職業及技術人員，其自行舉證的投保金額以第 6 級為準，投保金額從 2 萬 6,400 元調整至 2 萬 7,600 元，每人每月增加約 56 元健保費，受影響者約 5,000 人

政策 3：勞保費率年增 0.5 個百分點，上限為 12%

內容與影響：

現行保費費率 9.5%，每年調高 0.5 個百分點，預計 2022 年達 12% 上限後，再做檢討。調整後影響：

①受雇勞工自行負擔 20%，每月保費增加 30 元

②職業勞工自行負擔 60%，每月保費增加 90 元

③雇主分擔比率 70%，每月增加 105 元的支出

房地產類》雨遮、屋簷不計價，杜絕建商以「虛坪」灌水

政策 1：雨遮、屋簷不登記不計價

內容與影響：

依「地籍測量實施規則」修正案，凡在 2018 年 1 月 1 日後取得建造執照之建案，將無法供人員生活實質滯留的「屋簷」、「雨遮」，刪除以附屬建物測量登記，即不登記（不計坪）不可計價

政策 2：公告地價 2 年 1 調

內容與影響：

地價稅計算基礎──公告地價，原先為 3 年調整 1 次，《平均地權條例》修正通過後，將於 2018 年 1 月 1 日開始調整為 2 年 1 調

稅制改革類》股利所得稅上路，2 種計稅方式擇一

稅改方案 1：兩稅合一取消，改採股利所得課稅

內容與影響：

取消現存的「兩稅合一設算扣抵制」，實施「股利所得課稅」新制，採「2 擇 1」：

①分離課稅：單一稅率 26%

②部分免稅：將股利併入綜合所得稅，依股利 8.5% 計算可抵減稅額，每戶最高可扣抵 8 萬元

稅改方案 2：扣除額調高

內容與影響：

綜合所得稅之扣除額調整如下：

①標準扣除額，從 9 萬元提高到 11 萬元

②薪資所得與身心障礙扣除額，皆從 12 萬 8,000 元提高到 18 萬元

稅改方案 3：富人稅降低 5 個百分點

內容與影響：

個人綜所稅的稅率中，最高級距從 45% 降至 40%，亦即金字塔頂端富人將少課 5 個百分點的稅，希望藉此降稅措施帶來人才留台、外資來台的效益

稅改方案 4：營所稅調升 3 個百分點

內容與影響：

營利事業所得稅（簡稱營所稅）的相關調整如下：

① 獨資合夥組織的所得，將不課徵營所稅；但若其所得直接納入獨資資本主或合夥人的個人綜所稅，營所稅稅率從 2018 年開始，將從原本的 17% 調高至 20%

② 未分配盈餘的加徵營所稅稅率，由 10% 降至 5%，讓企業能保留盈餘累積資本，以因應未來轉型及創新升級之需，並累積研究發展及再投資動能



來源：《Smart 智富》 2018 年 1 月

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