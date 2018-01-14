愛地雅：另類環保綠能概念股

【撰文／陳子榕】

愛地雅 (8933) 工業股份有限公司成立於 1980 年，擁有超過 30 年的自行車製造經驗與專業技術，是相當成熟的自行車專業組裝廠，目前名列世界自行車製造大廠之一。並在全球設立生產基地，總公司設在台灣為全球運籌中心，另於大陸東莞市及歐洲波蘭亦設有工廠，主要服務有 OEM、ODM、SAP。

愛地雅為搶攻 RCEP(區域全面經濟夥伴關係)，通過越南投資擴廠案，初期投資金額約 500 萬美元，年產能約 20 萬台，主攻歐美市場、中高階自行車訂單。看好客戶的需求以及全球大環境的未來趨勢，越南廠預計 5 年內，產能規模將一舉提高到 100 萬台，愛地雅可望成為台灣首家進軍越南設廠的上市櫃自行車廠。

愛地雅前 3 季合併虧損 2052 萬元，每股稅後 - 0.14 元，受到淡季影響，營收不如預期，但 2017 年第 4 季適逢自行車廠的出貨旺季，連兩個月營收較去年同期成長。除了傳統自行車外，近年也搶攻電動自行車市場，目前波蘭廠已開始出貨，預計明年在電動自行車的出貨量將持續成長。

愛地雅目前營收 50％來自歐美地區，也是電動自行車主要的銷售地區。目前電動自行車的平均單價約為 1000 美元，高於一般自行車的售價。愛地雅在電動自行車持續熱銷歐美市場加持下，由去年前 11 月合併營收表現來看，衰退幅度已明顯收斂；展望 2018 年，電動自行車仍會是支撐業績的主要動能。

目前自行車產業趨勢為 e-bike 及共享單車，在懶人經濟的推動下 e-bike 需求成長趨勢明確，尤其歐洲地區因人均收入較高可負擔較高單價的 e-bike，在歐洲已逐漸普及化，近年來年複合成長率達 14％。至於共享單車區塊，可能稍影響零售單車，但電動自行車將拉高整體毛利。

來源：《萬寶週刊》 1263 期

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