【台新投信】中國電商利多不斷 MSCI中國啟動奔牛模式

開年以來中國電商股佳音頻傳，騰訊獲富國銀行調升目標價，阿里巴巴在 CES 展宣布與聯發科聯手進攻智慧生活領域，激勵股價飆升，涵蓋這兩大電商龍頭的 MSCI 中國指數統計至 1/10，今年以來漲幅達 6.57%，遙遙領先滬深 300(+4.39%)、上証 180(+4.31%)。台新 MSCI 中國 ETF(00703) 經理人楊珮玉表示，中國電商的發展已經成為驅動指數上升的主要動力，在中國國際影響力與國民消費力突飛猛進的環境下，不斷跨界合作與提高滲透率的龍頭電商仍然在成長起飛的階段，建議投資人分批進場，不要錯過這一波大趨勢。

楊珮玉表示，根據日經統計亞洲企業總市值至 2017 年年底，中國兩大 IT 企業 (騰訊與阿里巴巴) 超過韓國三星，分居冠亞軍，以電商互聯網的新經濟模式成為中國最具競爭力的產業已是勢不可檔的趨勢，且統計至 2016 年底，新經濟產業已佔中國 GDP 比重達 14.6%。

楊珮玉進一步說明，根據中國社會科學院表示，過去十年新經濟年均增長 16.1%，是同期全國經濟增長率的 1.9 倍，其相關就業年均增長為 7.2%，具有明顯的產業帶動效應，有助於產業結構升級與轉型。世界銀行也將中國 2017 年經濟成長上調至 6.8%，未來持續看好人工智慧、物聯網相關產業的新經濟產業。而綜觀陸股相關指數，MSCI 中國指數是新經濟概念占比最高的，這也體現在 MSCI 中國指數近年來的績效優於其他指數上。

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