債市震撼彈，投資人別慌

美東時間本週二午間，“債券之王” 格羅斯目前任職的駿利亨德森投資公司官方 Twitter 發帖，引述格羅斯評論稱，債券熊市今天得到確認。5 年和 10 年期美債 25 年的長期趨勢線被打破。 新聞來源: 華爾街見聞 2018-1-10

截至 1 月 9 日，美國 10 年公債殖利率突破 2.5% 關卡，近 5 個月美國 10 年公債殖利率升高 0.43%，升幅為 9 個月以來最高，債券投資人無不繃緊神經。假設美國公債真如格羅斯所言，由長期牛市轉成熊市，考量到推升公債殖利率的兩大原因，鉅亨基金交易平台建議投資人可減少公債持有比重，轉進新興市場債券及美國股票型基金。

1. 元兇一：日本央行宣佈減少購債

日本央行減碼購債金額

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

此波美國公債殖利率升高的第一原因，便是轉向中的央行貨幣政策。去年 9 月聯準會宣佈縮減資產負債表的計畫後，美國公債殖利率快速升高；而待債券市場逐漸恢復平靜後，美國國會正式通過稅改法案，成為美國公債殖利率第二次上漲原因；最後則是日本央行不僅去年購債金額遠低於過去，還表示將減少超長期公債的的購買量。連最早實施量化寬鬆政策且最忠實的信徒日本央行，都開始減少購債數量，意味著公債市場的巨大買盤將持續減少，而其中存量最大的美國公債自然首當其衝。

2. 元兇二：美國通膨蠢動

美國通膨預期持續升高

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/１０。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2017 年下半年美國經濟異常強勁，花旗驚奇指數由 - 78 反轉至 76、失業率逼近 4% 大關、生產者物價年增率來到 4.3%，種種數據都顯示美國經濟正在升溫，通貨膨脹率加速升高的警鈴正在大作。今年 1 月 2 日，代表市場對未來通貨膨脹率走勢預期的 10 年平衡通貨膨脹率已經來到 2.01%，若此數字繼續升高，將成為聯準會加快升息的重要依據，而更快及更多的升息則是公債殖利率進一步上升的另一原因。

3. 美公債遭殃，新興市場債及美股前景最佳

從去年 9 月高點以來，美國長期公債價格已經下跌 4.1%，若真如格羅斯所言，美國公債價格的跌勢才剛剛開始。從 1990 年以來，當美國 10 年公債殖利率近 5 個月升幅超過 0.4% 時，未來半年新興市場主權債及美國股票平均上漲 6.1% 及 4.9%，未來一年則分別平均上漲 13.3% 及 12.2%，表現遠優於其他主要資產。鉅亨基金交易平台建議投資人別錯把新興市場債券與美國公債畫上等號，在如今景氣復甦並推升公債殖利率的當下，新興市場債券與美國股票仍是投資首選。

美債殖利率走高，風險性資產無懼

資料來源：Bloomberg，分別採 MSCI 新興市場、美銀美林全球高收益債券、美銀美國全球投資級公司債券、MSCI 全世界、MSCI 世界、標普 500 及美銀美林新興市場主權債券指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1990-2017。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處績效定義為，當美國 10 年公債殖利率 5 個月內升高超過 0.4% 時，未來半年及一年後各類資產幾何平均報酬率。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

減少美國公債配置，增持新興市場債及美股基金

目前美國依然處於景氣復甦的後半段，隨著聯準會升息速度的加快，公債價格仍有下跌空間，建議投資人減少公債基金的比重，轉而增加受惠於景氣復甦的新興市場債券與美國股票型基金。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕新興市場債券 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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