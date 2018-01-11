薪資趕不上物價 3成6企業打算調漲產品或服務價格

新年度來臨，人力銀行今 (11) 日公布「狗年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，近 6 成 1 企業透露，第 1 季有加薪計畫，平均調幅 3.6% ，不過其中只有 12.1% 的企業採全面加薪，大多仍視績效處理。至於第 1 季有徵才計畫的企業則達近 9 成，較去年同期多出 1 成 2。對今年基本工資調升，已有超過 1/3 的企業表達將因此調漲售價。

yes123 求職網調查， 60.6% 的企業今 (2018) 年第 1 季有加薪計畫，不過仍以「績效加薪」( 48.5%)為主，其餘 12.1% 才是「全面加薪」。至於預計加薪的幅度，平均為 3.6% 。此外，回顧 2017 年第 4 季， 56.1% 的企業表示，「有替」員工加過薪，其中，績效加薪占 40.9% ，全面加薪僅占 15.2% ，顯見「齊頭式」調薪的企業仍屬少數。

另一方面，隨景氣回溫， 89.4% 的企業透露，今年第 1 季有徵才計畫，比例高於 9 月的調查結果 (81.4%)，也高於去年同期( 77.4% )。以「產業別」交叉分析，徵才意願較高的行業分別是：「科技資訊」( 95.6% )、「傳統製造業」( 94% )、「餐飲住宿與休閒旅遊」( 93.9% )、「批發零售與貿易」( 91.4% ) 以及「金融保險與會計統計」( 90.9% )。

至於企業開出的薪資，平均落在 32463 元，高於上季調查時的 32049 元，但略低於去年同期的 33054 元。其中，職缺均薪開出「3 萬元以上」的企業，合計比例為 47.8% 。

對於今年起，基本工資時薪提高到 140 元，月薪 2.2 萬元， 50.8% 的公司認為，「會」帶動其他正職工作平均起薪提高，但是值得注意的是，已有 36.1% 企業的透露，因此有「調高」產品或服務價格的計畫。

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