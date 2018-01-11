指標股兩樣情台股開高走低回測10800點關卡

台北股市今（11）日開盤跌 6.55 點，加權股價指數以 10824.54 點開出，隨後來到盤下。各類股部分，早盤電子與金融來到盤下。指標股中，台積電 2017 年 12 月營收月減，但鴻海全年營收創歷史新高，股價也呈現兩樣情，分別跌漲超過 1%，大立光則漲逾 2%，而長榮早盤買單敲進漲超過 2%。

美股四大指數全面下挫，道瓊工業指數盤中一度大跌 128 點，收盤跌幅縮小至 16.67 點或 0.07% 至 25369.13 點；那斯達克指數下挫 10.01 點，跌幅 0.14% ，成為 7153.57 點；標準普爾 500 指數收低 3.06 點或 0.11% ，報 2748.23 點；費城半導體指數大跌 16.35 點，跌幅高達 1.24% ，收在 1306.22 點。

台北股市 10 日收盤跌 83.8 點，收在 10831 點，跌幅 0.77%，成交金額 1373.07 億元。台股今（11）日開盤跌 6.55 點，加權股價指數以 10824.54 點開出，隨後來到盤下。各類股部分，早盤電子來到盤下，金融也跌 0.3%。其他，包括半導體跌近 1%、水泥跌 1%。

個股部分，指標股台積電去（ 2017 ）年 12 月營收月減 3.5%、年增 15.1%，第 4 季營收較第 3 季成長 10%，雖符合之前預期，但早盤仍走跌逾 1%，來到 233.5 元。鴻海去年全年自結合併營收達 4 兆 7074.65 億元，年成長 8%，創歷年新高，也讓今日股價紅通通，漲超過 1% 來到 91.9 元。

至於大立光持穩走揚，漲逾 2%，來到 3855 元。南亞科持續強勁，漲超過 3%，來到 80.9 元。而早盤量大走升的個股包括力麗、九豪、大亞、大同，而長榮則漲 2.2% 以上。至於新光金、第一銅、富喬、華晶科、宏碁與永豐金都遭到調節。

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