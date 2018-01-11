聖暉2017年營收衝破百億元，改寫歷史新高，今年還會更好

【財訊快報／李純君報導】聖暉工程 (5536) 公佈 2017 年 12 月合併營收達 11.57 億元，較 2016 年同期成長 77.86%；累計 2017 年全年合併營收達 114 億元，首度站上百億元大關，年增 36.09%，創歷史新高記錄，今年營收則可望續創新高。聖暉表示，2017 年全年營收締新猷主要係受惠於中國政策積極扶植半導體及面板產業，帶動主要客戶新建廠房之資本支出需求增加所致。聖暉旗下主要三大工程業務包括無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程，其中，無塵室機電整合工程的營收較 2016 年同期明顯成長，是聖暉 2017 年全年營收能繳出衝破百億元優異成績單的關鍵因素。



根據國外研究機構 Mordor Intelligence 最新研究報告預估，全球無塵室科技的市場產值包括設備及相關消耗品等，將從 2016 年起以年複合成長率 5.45% 的速度成長、至 2022 年將達美金 71.6 億元，凸顯全球無塵室科技龐大的市場商機；加上近期中國面板廠快速擴大投入 AMOLED 生產線之資本支出，包括中國最大半導體設備廠京東方宣布將於四川綿陽再投建第 6 代軟性 AMOLED 生產線等，隨著主要客戶針對聖暉旗下無塵室機電等整合工程服務需求持續增加，將對公司整體營運帶來正面的挹注。



展望 2018 年，聖暉看好中國的半導體、光電及 AMOLED 面板等產業新建廠需求在 2018 年會明顯大於 2017 年，帶動聖暉訂單能見度高度成長，挹注整體營運將可望優於 2017 年全年的成長表現。受惠於近年中國政府啟動《十三五規劃》，視半導體、光電及 AMOLED 面板為重點戰略產業的政策趨勢，目前聖暉的在手訂單至少約五成以上也是來自於此三大產業領域相關大廠，公司除了持續維繫既有在中國及東南亞等市場的主要客戶，亦積極開拓新客戶的合作機會、開發更多整合多元技術應用的領域，包括環保節能綠色相關的整合系統，隨著新客戶、新技術服務雙引擎挹注下，帶動聖暉持續站穩全球無塵室機電整合工程市場的領導廠商，並推升整體營運保持成長的趨勢不變。



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