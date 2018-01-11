傳京官建議減買美債 10年債息逼2.6% 創10個月新高

據彭博社引述知情人士表示，北京官員對外匯儲備進行評估後，建議放慢或停止購買美國國債。消息拖累美國國債出現賣壓，10 年期國債殖利率昨 (10) 日連續第 5 天攀升，逼近 2.6%，是 2017 年 3 月以來最高。

美國 10 年期國債殖利率直逼 2.6%。

此前日本央行出乎意料地减少購買日本長期國債，已令美國國債被拋售。前「債王」葛羅斯甚至直言「債券熊市證實重臨」。美匯指數昨一度跌破 92，現貨金高見每盎司 1327 美元，創 4 個月高位。日元兌美元升 1%，至 111.3，是 11 月底以來最高。

美股也應聲倒地，道瓊盤中一度大跌 128 點，終場縮小跌幅，收低 16 點。S&P 500 與 Nasdaq 結束了連續六天漲勢，今年首度收低。道瓊工業平均指數收低 16.67 點或 0.07% 至 25369.13。Nasdaq 指數收低 10.01 點或 0.14% 至 7153.57。S&P 500 指數收低 3.06 點或 0.11% 至 2748.23。費城半導體指數收低 16.35 點或 1.24% 至 1306.22。

知情人士指出，中國官員認為，美國國債相對於其他資產的吸引力下降，且中美貿易的緊張關係，可能為放慢或停止購買美國國債提供理據。

彭博社報導說，中國官員沒有具體說明，為何貿易緊張會導致中國減少購買美國國債，儘管外國持有美國證券的多寡，有時涉及地緣政治問題。

消息指中國官員建議，在決定是否削減購買美國國債時，要密切留意美國國債的供應前景，以及中美之間的貿易爭端等政治問題。

中國擁有的外儲達 3.1 兆美元，是全球最多，並定期評估其投資策略。彭博社稱，暫未知放慢購買美債的建議是否被採納。

事實上，本周有大量國債供應，也影響到市場的反應。美國周三 (10 日) 發行價值 200 億美元的 10 年期國債，周四 (11 日) 又發行價值 120 億的 30 年期國債。此外，德國、義大利和葡萄牙本周也會發債。10 年期德國與美國國債息差昨擴大至 2.12%，為去年 4 月以來新高。

芝加哥期權交易所 / 芝加哥商品交易所（CBOE/CBOT） 10 年期美國國債波動指數創近 1 個月新高。

香港《明報》引述市場人士表示，中國一直以來購入大量美國國債，其推動投資更多元化只是遲早問題。也有分析認為，中國淨購入的美國國債已大幅減少，對市場影響不會太大。葛羅斯則稱，已在無限制債券基金做空債券，預期美國 10 年期國債殖利率率將在今年底升至 2.7 至 2.8%，相信這是溫和的熊市。

北京官員建議減買美債消息出來的同時，美國對中國的貿易制裁也有新進展。日經新聞引述美國前貿易代表的談話報導，川普政府將在 1 月底前匯定是否對中國實施貿易制裁，以解決美中的巨額貿易逆差。

報導指出，川普將會盡快決定是否對太陽能面板進口採取保護措施，美國國際貿易委員會 (ITC) 建議提高關稅至 35%。保護措施只有在特定條件下才會啟動，但適用於廣泛範圍國家的進口，代表這將也能阻擋中國公司透過第三方公司的出口。

此外，華府也將基於國家安全理由推動鋁材和鋼材的進口限制。美國商務部去年 4 月對鋼鐵進口的影響進行調查後，川普將宣布回應措施。