美國想對中國進行貿易制裁 卻忘記了中國這招「鎖喉術」

FX168 財經今 (11) 日報導， 據外媒援引知情人士周三 (1 月 10 日) 的報導稱，負責中國外匯儲備管理的官員已建議放緩或停止購買美國國債，該消息頓時引爆金融市場，美元、美債和美股集體遭到拋售。德意志銀行 (Deutsche Bank) 表示，中國手握美債這一大牌，該國威脅賣出或許比實際賣出更有殺傷力。

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 在報告中寫道，鑒於美國可能採取貿易保護主義措施，中國先發制人地表明自己手中握有大牌合情合理。 他指出，「美國總統川普針對美國股市發布大量推文，讓人產生強烈的印象，即如果中國顯示出有損害美國股市的能力，那麽美國可能會迅速對中國採取貿易行動。」

Amherst Pierpont 證券首席經濟學家史蒂芬 · 史丹利表示，即使中國繼續購買美國國債，對美國的貿易中斷也可能會減少對債券的需求。如果遭遇貿易困難，那麽中國將會有更少的美元流入，從而減少將這些美元投資於美國國債的需求。”

需要注意的是，各國央行十分看重高評級的短期和中期固定收益資產，且 5 年期美債收益率比替代資產看起來強多了。大多替代市場在尋找軟著陸式的退出極端貨幣寬鬆方面，遠遠落後於美國，未來潛在的資本損失成為了一大令人擔憂的因素 。

圖取材自彭博

中國擁有世界上最大的外匯儲備，達到 3.1 兆美元，並定期評估其投資策略。目前還不清楚這些官員的建議是否被採納。據知情人士稱，美國政府債券相對於其他資產的吸引力正在下降，且中國與美國的貿易緊張關係可能會為減緩或停止購買美國國債提供理由。

中國國家外匯管理局尚未就此事發表評論。 這一消息引發市場擔憂，消息傳來之後金融市場瞬間掀起巨瀾。美元、美國股票期貨和美國國債都在報告傳來之後遭到拋售，而現貨黃金價格則飆升。

MUFG 首席宏觀策略師 Derek Halpenny 則表示，「如果美國國債最大的外國持有者突然停止，這將導致一個問題，美元需要走軟，才能吸引買家回到美國。」

Alan Ruskin 表示， 「 因為中國持有如此大量的美債，略微的舉動都可能傷及現存債券和總體的投資組合。由此來看，中國先賣出美元資產，再對外說要賣出更加合理。 」不過，德意志銀行認為，雖然有關中國考慮減持美債的消息不利美元，但隨著美債收益率的攀升，它們對外國買家的吸引力將上升，從而限制美元的跌勢。

Fed 達拉斯分行總裁 Robert Kaplan。(圖：AFP)

此外，市場人士擔心，中國如果真的放緩或者停止夠買美國國債，是否影響美國聯準會縮表進度， Fed 達拉斯分行總裁 Robert Kaplan 認為，中國對美債的需求減弱，不太可能干擾美國聯準會繼續逐漸減少所持債券的計劃。他還補充道，鑒於當前全球金融市場的創紀錄需求，很難預計中國會如何推進這項計劃。

Robert Kaplan 表示，「目前我們仍計劃逐漸減少所持債券，該進程依然可能是非常可控的。同時，我們也必須觀望這些反向做法是如何開展的，在當前全球流動性創紀錄的背景下，很難預計這一趨勢會如何發展。 」

貨幣政策方面，Robert Kaplan 周三重申，仍預計 2018 年升息三次是 「 基本情景 」 。他稱， 「 我們不得不留意，因為我們希望避免出現需要美國聯準會追趕的經濟過熱情形。由於全球流動性和增長前景不佳，收益率曲線可能扁平化。」