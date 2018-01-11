騰訊(00700-HK)港交所(00388-HK)ADR收跌 留意匯控(00005-HK)

美股接連破頂後現獲利回吐，3大指數收市向下。道瓊斯指數中段一度轉升，收市再遇沽壓，報25369點，跌16點或0.07%；納斯達克指數收報7153點，跌10點或0.14%；標準普爾500指數收報2748點，跌3點或0.11%。標指及納指均結束連續6日升勢。港股ADR指數向上，按比例計算收報31135點，升61點。

「股王」騰訊(00700-HK)ADR表現回軟，收報438.19元，較本港上日收市跌2.21元；港交所(00388-HK)ADR收報271.58元，較本港上日收市跌0.22元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.33元，較本港上日收市跌0.07元；匯控(00005-HK)走勢向好，ADR收報84.35元，較本港上日收市升2.25元。

紐約油價升1%，創三年新高，但油股依然走軟。中海油(00883-HK)ADR收報12.12元，較本港上日收市跌0.1元；中石油(00857-HK)ADR收報5.82元，無升跌。

中移動(00941-HK)ADR收報77.31元，較本港上日收市跌0.09元；聯通(00762-HK)ADR收報11元，較本港上日收市跌0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.74元，較本港上日收市跌0.02元。

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