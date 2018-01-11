美股盤後─中國購債與NAFTA疑慮 S&P 500與Nasdaq今年首度收低

中國大陸可能停止買進美國債券，且美國可能退出北美自由貿易協定 (NAFTA)，投資人深感困擾，美國股市週三下跌。

道瓊盤中一度大跌 128 點，終場縮小跌幅，收低 16 點。

S&P 500 與 Nasdaq 結束了連續六天漲勢，今年首度收低。



道瓊工業平均指數收低 16.67 點或 0.07% 至 25369.13。

Nasdaq 指數收低 10.01 點或 0.14% 至 7153.57。

S&P 500 指數收低 3.06 點或 0.11% 至 2748.23。

費城半導體指數收低 16.35 點或 1.24% 至 1306.22。

彭博社週三報導引述消息人士的話說，北京官員建議中國政府減少 -- 甚至停止 -- 買進美國公債。

該報導並指出，中國官員認為，與其他資產相較，美國公債吸引力已減少。二國間的貿易緊張，也可能是減少或停止購買的理由。

分析師說，該報導撼動了金融市場。利率上升到了長期以來所未見高點。利率環境已大幅改變，現在市場必須有所反應，股市因而受到壓力。

但主要指數自低點反彈，道瓊一度小幅上揚，S&P 500 與 Nasdaq 亦大幅收復跌幅。

報導指出，二名加拿大政府人士說，加拿大更加相信川普將讓美國退出北美自由貿易協定。

該報導使得通用汽車股價下跌近 2.4%。加拿大股市亦下挫。

昨日，股市創新記錄高點，持續 2018 年的亮麗開年走勢。今年以來，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 分別上漲了 2.7%，2.9% 與 3.8%。

分析師說，當開年走勢強勁，通常是因為 12 月的資產配置決議。現在市場需要再充電，這種型態屬正常。

黃金期貨上漲 0.4% 至每盎司 1318.40 美元。美元指數下跌 0.2%。

企業消息方面，柯達股價大漲 57.4%，該公司說已使用區塊鏈 -- 即創造加密貨幣的科技 -- 創造出一種數位攝影平台，名稱為 KodakCoin。