2018民眾購屋信心提升 預售仍較中古市場低迷

即便全台買賣移轉棟數從 2016 年的 24.5 萬棟提升到 26.5 萬棟，但有代銷業者觀察，今年整體預售市場仍較中古市場低迷，也以價、量、供、需四方面來看市場。同時為了因應行動裝置盛行的趨勢，業者集合集團資源，靠著線上與線下，網路結合通路再加上「全案服務」與「價值智造」，希望能突破現在的買賣僵局。

觀察 2018 年整體房市，信義代銷總經理李少康表示，以「價」來看，市中心價格將微幅下修，或許部分區域會有黑天鵝破壞價出現。以「量」來看，將延續 2017 年模式，尤其下半年遇上選舉，預期推案將集中在上半年。以「供」來看，預估雙北市推案金額將達 5000 到 5300 億元，其中以重劃區案量增幅最大。再以「需」來看，自住與換屋，以及 20 多坪至 30 多坪的小宅仍為市場主流。

李少康指出，目前預售市場仍以自住客為主流，在建商持續讓利之下，預期市場最壞的時間點已過，民眾購屋信心度也有所提升。不過，隨著行動裝置的普及，傳統銷售手法已不能滿足消費者需求，因此當多數代銷還在摸索如何增加案場來客數，公司推出的全房產活用「通路」與「網路」的優勢，透過大數據精準比對與精準行銷，成功讓來客數與成交量大大提升。

如來客數從 2015 年的 5000 人提升到 2017 年的 9000 人，成交戶數則從 2015 年的 200 戶提升到 2017 年的 500 戶，等於翻倍成長。至於全房產占比，來人占比短短一年（自 2016 年到 2017 年）從 43% 提升到 47%，成交占比則從 45% 提升到 55%。

展望 2018 年房市，業者除了精進全房產通路、優化數位網路行銷與相關平台、密切與仲介分店合作之外，還要導入「全案服務」拓展與外部建商合作開發模式，也推動「價值智造」初步落實 C2B 概念，活用客戶大數據。希望形成代銷、建商和消費者之間三贏。

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