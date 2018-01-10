〈台塑四寶業績發表〉四寶均樂觀看今年 營運可望優去年 純益將再戰新高

台塑四寶今 (10) 日公布去年全年合併營收與獲利表現，集團獲利創歷史新高達 2472.48 億元，其中台化 (1326-TW) 與台塑化 (6505-TW) 全年每股純益雙雙寫新猷，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 則寫歷史次高紀錄。展望今年，台塑四寶皆樂觀認為，營運表現可望優於去年。

展望本季，台化副董事長洪福源表示，本月受惠庫戶提前備庫存、接單順暢，但受到農曆春節影響，預期本季營收可能不如去年第 4 季，仍會努力維持打平，且農曆年後客戶可望回補庫存，對本季展望仍有信心。

展望今年，洪福源指出，目前旗下產品包括 PTA 與 SM 等社會庫存均處於較低水位，且市場需求熱絡，加上今年將開出的新產能不多，就算開出也不會對台化造成太大影響，不過，另一方面，若油價上揚將會稀釋台化利差空間，且目前下游產品價格都處於較高水平，要吸收成本有限，對台化將會造成壓力。

洪福源表示，今年將會從去瓶頸以提升產能，充分利用產能等面向努力，盼能降低利差空間稀釋對台化造成的壓力，也會持續從循環經濟、節省水電等處降低成本，並提高高值化產品比例，整體來說，他認為去年為不錯的一年，若沒太大變化，「2018 還會是個好年」。

展望本季，南亞董事長吳嘉昭表示，化工產品營收可望持平，電子材料與聚酯產品方面營收將會相當，不過，塑膠產品加工業受到春節假期影響工作天數因素較大，營收預期將會較去年第 4 季減少，各產品類別加總之下，預估本季營收將會與去年第 4 季相近。

展望今年，吳嘉昭指出，美國減稅政策通過後，預期美國企業投資將會增加，加上新興國家積極擴大基礎建設，全球經濟展望樂觀，而中國環保要求日益嚴格，且供給側改革政策將會使產業狀況獲改善，另一方面，國際原油價格上漲，使產品價格獲支撐，帶動化工產品價格上揚，也推升下游加工品售價提升，但原料價格上漲幅度大，可能限縮加工品獲利，但預期若油價走勢穩健，今年營收可望較去年成長。

展望本季，台塑化總經理曹明表示，本季台塑化煉油廠產能利用率為 87%、相對較低，但第 2 季將會維持較高的煉油量，產能利用率將達 94%，至於烯烴廠本季產能利用率為 100%，但旗下 OL-1 將於 6 月進行定檢，烯烴產能利用率會降至 92%。

曹明認為，目前整體市況看來相當不錯，輕油價格上揚，而乙烯、丙烯與丁二烯價格都相當不錯，產品價格若維持高檔，今年獲利可望優於去年，他並預估，今年布侖特油價約維持在 61 美元左右，較去年估值增加 6 美元。

