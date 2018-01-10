網家12月營收年增逾兩成 Q4業績攀上高峰

在年底消費旺季加持下，網家 (8044) 在雙 11、雙 12 業績均創高峰，挹注去年第四季營收來到 83.35 億元，創下歷史新高紀錄。

網家表示，去年 12 月延續 11 月的網購業績成長，加上 12 月迎來聖誕、跨年、尾牙採購旺季及 PM2.5 議題影響，12 月的網購業績與去年同期相較成長 26.38%，網家去年 12 月營收 27.9 億元，月減 14.11%，年增 21.3%；去年全年營收 294.15 億元，年增 14.27%。



網家提到，去年以來長期關注導入倉儲設備和加速物流效能，第七倉提早於去年第一季加入營運，大幅增加暢銷商品備貨數量及拓增新品項，供貨能力顯著成長，同時，網家也積極結合外部物流商以加速物流的效能，提高更多營運動能，今年第一季更將擴大自有物流車隊，提升運送速度及品質。



此外，網家指出，去年斥資千萬舉辦「雙 11 PChome 來了－巨星之夜」，成功帶動去年底整體網購買氣成長，挹注營收大幅增長；也攜手金門縣政府推動「離島網購運費優惠」，透過離島運費減半、滿千免運等雙重優惠，使訂單數倍增且逾千元單筆訂單大幅提升，帶動離島電商動能呈現大幅躍進。



展望 2018 年，網家則表示，將持續關注網購各項發展，並致力拓展倉儲效能和發展物流、結合 AI 人工智慧以整合網購資訊、應用大數據分析以加快商品販售效率，展現積極行動並擴大未來發展領域。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』