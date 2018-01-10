〈台塑四寶業績發表〉受惠川普減稅 台塑美國今年稅前盈餘衝300億元

台塑四寶今 (10) 日公布去年全年合併營收與獲利，展望今年，台塑董事長林健男認為，將是恢復榮景的一年，尤其受惠川普減稅政策，可望使台塑美國稅前獲利增加 1.3 億美元，法人估，去年台塑美國稅前盈餘 9.6 億美元，在減稅政策帶動下，今年稅前盈餘估可達 10.9 億美元，約可超越新台幣 300 億元。

台塑 (1301-TW) 去年獲利創歷史新高，每股純益也以 7.58 元寫下歷史次高；展望本季，台塑董事長林健男表示，本季開工率近 9 成，略低於去年第 4 季的 92%，對本季營收維持先前看法，預估營收將較去年第 4 季衰退，但若農曆春節過後，石化產品需求回溫，本季營收可望與去年第 4 季相當或較為成長。

談及台塑今年營運策略，林健男表示，今年將加速差異化新產品的技術提升，提高高單價與高毛利產品銷售比重，目標為較去年成長 8%，也將降低外銷中國市場比重，分散至東南亞、紐澳與非洲等新興市場，目前已在德國、越南、杜拜與印度等國設立技術服務處，盼能就近提供技術服務與拓展業務，並持續推動工業 4.0，發展自動化產銷系統，盼能將目前 PVC 產銷系統效果延伸至 PE 與 PP 等產品。

林健男也提到，目前正努力進行德州年產能 120 萬噸的 OL-3 廠與年產能 40 萬噸的 HDPE 廠投資計畫，雖然去年受到哈維颶風影響進度，但今年將會努力趕工，盼能使 HDPE 在今年 Q4 投產、OL-3 則於明年 Q1 完工投產。

展望今年，林健男表示，基於世界主要經濟體穩健擴張，帶動新興市場持續成長，加上中國持續實施供給側改革與擴大基礎建設投資等因素，有助於石化產品需求增加，並支撐石化產品價格，預期今年全球石化業將恢復榮景，台塑營收可望較去年成長。

不過，林健男認為，包括美國聯準會縮表升息、中東與朝鮮半島局勢與川普鬆綁能源政策是否落實等國際局勢的不確定性因素，都是影響全球經濟的隱憂。

此外，受惠川普減稅政策，林健男透露，去年台塑美國稅前盈餘約 9.6 億美元，若減稅政策實施，台塑可減稅 14%，預估稅前盈餘將會增加約 1.3 億美元。