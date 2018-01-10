【華冠投顧】非電子領軍向錢衝 補教新貴華麗登場

藍慶賜分析師

大盤創新高後回檔修正，電子股漲多回檔整理，資金移轉非電子領軍向錢衝。今天有量的漲停股都是非電子股的天下，今天鋼鐵族群表現最亮麗，(2009) 第一銅、(9958) 世紀鋼、(2033) 佳大、(2017) 官田鋼等 4 檔漲停，(2007) 燁興、(2025) 千興、(2015) 豐興等同步大漲。傳產是時機財，資金轉動的速度很快，當資金退潮時反轉的速度會很快，所以操作的節奏也要快。

生技醫療股龍頭 (4174) 浩鼎今天持續大漲，其中醫療通路 (4745) 合富 KY 漲停，(4121)優盛、(4147)中裕、(6167)展旺等上漲，生技醫療族群內部採輪漲輪動態勢，整體族群有慢慢加溫的現象，往常冬季是生技醫療股的旺季，但今年仍未明顯的發動，生技醫療股經過長時間的修正基期普遍較低，低基期有機會翻揚，但仍需看資金的動向，只有資金大規模的參與才會出現行情，否則只是個股表現。

補教三雄 (8489) 三貝德、(8437)大地 KY、(2496)卓越檔檔股價都是百元俱樂部成員，去年 (5481) 華韡轉型收購快樂麥田教育科技 100% 股權，專攻大陸 3-15 歲幼兒英文教育，大陸幼教蓬勃發展百花齊放未來發展潛力佳，目前股價不到半百，投資人可留意。

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