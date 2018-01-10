聯強上季營收再創歷史新高，本季展望樂觀，料優於市場預期

【財訊快報／王宜弘報導】聯強 (2347) 自結 12 月營收為 355 億元，月減 8.63%，年增 9%。累計第四季營收達 1071 億元，較同期成長 18%，再創歷史新高紀錄，且連續兩季突破單季千億大關。聯強表示，第四季市場延續第三季的買氣，包括家用、商用、元件等各類市場需求均相當熱絡，加上聯強市佔率穩定提升，因此聯強所在的各個地區都有超過兩位數以上的成長，並紛紛創下近五年來新高；其中紐澳、印尼、香港更是創下單季歷史新高紀錄，並大幅成長 15%、24% 與 22%。



從產品角度來看，資訊產品與元件產品同步創下單季歷史新高，並大幅成長 13% 與 41%。其中資訊產品部分：PC 組件受惠於電競熱潮持續以及存儲設備需求大增，成長 15%；商用產品因年底企業與政府採購預算關帳，以及聯強積極佈局的資料中心解決方案、雲端與商用服務等逐漸發酵，年成長達 23%。元件產品部分，因聯強持續拓展 AI、物聯網、智慧車載裝置等新產品線與開發新客戶，連續兩季創歷史新高紀錄，成長更高達 41%。通訊產品與消電產品則因 iPhone 新機、智慧音箱、空拍機與其他智能裝置的熱銷，分別有 8% 與 3% 的年成長，但季成長則都超過 30%。



展望 2018 第一季，雖然面臨傳統淡季，但聯強近年在新產品、新市場、新通路的佈局已逐漸成型，將帶動營運進入成長循環，聯強國際第一季可望有優於市場的表現。



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