價量回穩，綠悅-KY去年Q4營收季增28.6%，新產品最快Q1底出貨

【財訊快報／陳浩寧報導】受惠於客戶訂單回流，及第四季生產線稼動率穩步回升，整體 BOPA 薄膜出貨量與出貨價均穩步回升，帶動綠悅 - KY(1262) 去年第四季合併營收 14.3 億元，較第三季成長近三成。綠悅 - KY 表示，在第三季完成環保煙囪改建工程後，第四季生產線稼動率已穩步回升，整體出貨量較上季增長約 13%，加上第四季 BOPA 薄膜報價因反應上游原物料上揚 14%，帶動第四季營收成長。



綠悅 - KY 去年 12 月營收新台幣 5.29 億元，月增 4.5%，年減 26.47%；第四季合併營收新台幣 14.3 億元，較第三季增加 28.6%；去年全年營收 62 億 9624 萬 7000 元，年減 9.06%。



綠悅 - KY 指出，公司於去年底各生產線的稼動率已逐漸恢復正常量產，且新產品鋰電池鋁塑膜核心材料 sPHA 薄膜亦準備進入量產行列，預計將於今年第一季度末正式出貨，毛利率約四成，公司目標三年內拿下 3 成市場佔有率，逐步取代進口市場。公司整體營運恢復成長力道。



綠悅提到，自主研發的軟包鋰電池鋁塑膜核心材料 sPHA 薄膜，主要用於軟包鋰電池的最外層結構，保護鋁層不被刮傷和氧化，且具備高標準的阻隔性、耐電解液性能、絕緣性與耐穿刺性，sPHA 薄膜將可望成為公司營運獲利的主要成長動能之一。



展望 2018 年，綠悅持謹慎樂觀的態度，在產能擴充方面，公司 BOPA 薄膜磁懸浮三 - 五線（第九 - 十一線）將依照原定計畫擴產，其中磁懸浮三線（第九線）已於去年 10 月份開始裝機，目前進展順利，預估可較原計畫的今年第三季開始量產時間提前，磁懸浮四線（第十線）將於今年第一季開始裝機，明年初進入量產，磁懸浮五線（十一線）則預計明年第一季開始裝機，同年第四季可望加入量產行列，屆時公司總產能將倍增達每年 10 萬公噸；此外，高級食品包裝用的複合式 EHA 薄膜及鋰電池鋁塑膜核心材料 sPHA 薄膜等高毛利產品，出貨量亦將持續提升，為營收獲利再添成長動能。



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