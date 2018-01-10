中信金去年賺逾372億元，年增33%，今年獲利前景可期

【財訊快報／陳品親報導】中信金 (2891) 公告去年 12 月自結盈餘，12 月單月稅前盈餘 25.53 億元，稅後盈餘為 9.81 億元，全年合併稅前盈餘 447.26 億元，合併稅後盈餘 372.22 億元，年增 33%，EPS 為 1.91 元。中信金表示，12 月金控各項業務獲利良好，維持穩健動能，惟受美國稅制改革影響，中信銀美國子行迴轉遞延所得稅資產，增加本月所得稅費用。若排除 2014 年日本東京之星銀行廉價購買利益一次性獲利，2017 年創金控獲利新高，各項業務皆有亮眼表現。



中信金指出，在銀行的部分，存放業務能動穩健，放款餘額持續成長；財富管理業務以客戶為中心，提供更創新、更貼近客戶需求的新一代財富管理服務，保持業界領先地位；信用卡業務則深化客群經營，刷卡消費金額創歷年新高；資本市場掌握市場趨勢，操作績效佳，中信銀 2017 年稅後盈餘 300.21 億，年增 30%，銀行合併逾放比僅 0.41%，逾期放款覆蓋率達 306.66%，整體資產品質無虞。



另一方面，合併綜效發酵，台灣人壽總資產成長 20%，突破 1.5 兆元，保險銷售動能成長帶動業務收入增加，投資收益亦因佈建多元投資管道而提升，台灣人壽稅後盈餘較去年同期成長 107%，為 102.05 億元，獲利為成立以來首度突破百億大關。



中信金旗下銀行及保險雙引擎動能持續升溫，稅後盈餘較去年同期成長 33%，展望 2018 年，中信金獲利將在強本、跨區、跨業經營策略奏效下，獲利前景可期。



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