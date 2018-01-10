農業保險正夯 入冬首波寒流來襲 石斑魚也能保險

市面上保險商品上千種，不僅人可以買保險，財產可以買保險。但現在連石斑魚、芒果和梨子也都可以保險，由於台灣天然災害發生的強度和頻率不斷增加，農委會積極協調產險業試辦農業保險，目前由富邦產險、國泰產險力推農業保險。

其中，因應此波入冬以來首波寒流來襲，富邦產險表示，農民及水產養殖業者儘早完成寒害防範措施，當氣溫連續低於攝氏 10 度達 10 小時，富邦產險石斑魚保險即啟動理賠。

富邦產險目前共推出梨、水稻及石斑魚三個品項的農業保險，其中梨及石斑魚保險包含因寒害導致的損失，水稻保險則以收穫量做為理賠依據，皆能有效分散農業因氣候異常可能遭受巨大災損的風險，開賣以來已有許多農漁民與業者投保。累計至 2017 年底，梨保險銷售張數已達 162 張，水稻保險張數為 7725 張，石斑魚保險張數則為 18 張。

國泰產的芒果保險截至去年試辦第 2 年，農民朋友不論是在農業保險政策、保險的觀念或保險商品內容上面都有更深一步的認識，且在中央、地方政府仍維持保費補助下，投保件數已有上百件，比起 2016 年同期只賣出 6 張大幅成長。

農業保險正在起飛階段，現在入冬，以寒害為理賠標準的石斑魚險正夯。2016 年年初因強烈寒流影響，臺北、高雄經歷了持續 62 小時及 32 小時攝氏 10 度以下的低溫。據農委會統計，該次寒害造成全臺農林漁牧業及民間設施損失總計 42 億 3086 萬元，為 1999 年以來寒害 / 低溫事件類最高額損失。其中，漁產損失估計近 32.6 億元，以石斑魚養殖漁民受災尤為嚴重。

而承保石斑魚的「富邦產物溫度參數養殖水產保險」到底有何特色，此商品為行政院農委會及漁業署委託富邦產險規劃，當保單上約定氣象站的氣溫連續低於攝氏 10 度達 10 小時以上，即可啟動理賠，無需等待專人至現場勘損，對於已產生災損的漁民，將可迅速填補損失。