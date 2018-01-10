中國客戶釋單大紅包，強信-KY今年獲利挑戰新高，EPS上看4.5元

【財訊快報／馮欣仁】受惠各大工業縫紉廠均大舉投入自動化縫紉設備和自動化裝置，對於自動化裝置產品的需求將大幅提升，激勵工業縫紉機關鍵零組件及自動化裝置產品的強信 - KY(4560)去年 12 月營收達 1.41 億元，創下歷史新高紀錄，法人估強信去年 Q4 單季 EPS 可望逾 1 元，全年 EPS 達 3.5 元。強信 - KY 主要產品包括縫前配件、工業縫紉機用刀類、自動化產品等，主要客戶都是國際一線大廠，包括 JUKI、brother、PFAFF、杰克、高林股 (1531) 等，為全球一級供應商。公司自動化產品中的繃縫機自動剪線裝置，具有低噪音、免維修、長壽命等優勢，加裝此裝置後可提升 40% 以上生產力，且大約 6-12 個月就能回收成本，相當具有競爭力，且已陸續接獲大陸業者訂單，像浙江棒傑就對於強信的自動化裝置，適合縫製工藝的改善，提升生產效率；寧波申洲更已採購繃縫機 VF2500 切帶裝置 55 套、防鳥巢 513 套、龍門斬切滾領 92 套。浙江海甯羅納今年擴廠至少增 8 條線，對於繃縫自動剪線使用也表示滿意，將擴大採購量。自動化裝置產品出貨今年可望大幅提升，成為強信今年獲利成長動能。



自動化產品毛利率超過 50%，2017 年出貨大增 25%，佔營收比重提升到 8%-10%，強信今年推出多款自動化裝置，加上萊州廠啟動擴廠今年投產，法人預估強信今年自動化產品出貨仍可優於去年的 25%，並帶動今年獲利持續大幅度拉升，整體獲利將續創新高，全年 EPS 上看 4.5 元新高。



技術面來看，股價突破 50 元後順勢拉回，目前守穩前高 47.5 元之上，第一季是傳統旺季，加上新台幣升值衝擊不大，預估單季獲利將與去年 Q4 相當，營運前景樂觀，短線日 KD 剛自低檔形成黃金交叉，若能配合量增，帶動股價再突破站穩 50 元，即可視為波段攻勢再起訊號。



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