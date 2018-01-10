人行撤逆周期因子 人民幣急挫 CNH跌破6.53關口

彭博引述消息人士透露，近日人行向參與人民幣中間價定價的銀行指示，將「逆周期調節因子」的影響力從人民幣中間價定價機制中剔除，並已經生效。消息觸發離岸人民幣 (CNH) 跌破 6.53 關口，一度急挫 416 點，低見 6.5388 兌 1 美元。

人行隨後重申，逆周期因子是由各報價行根據經濟基本面和外幣市場周期決定，等同默認消息。交易員認為，人行此舉某種程度或為打壓人民幣升值預期，但心理影響大於實際，料人民幣將橫行於 6.6 左右水平。

綜合香港明報、星島日報報導，人民幣離岸價昨 (9) 日下午 3 時過後已開始顯著走軟，並急跌至 6.52 水平，其後彭博引述消息透露，人行最近通知部分中間價報價行，將計算人民幣中間價的逆周期因子剔除，是項調整並已生效。消息一出，離岸價迅即跌破 6.53，截至晚上近 8 時報 6.5331，大跌 359 點子。在岸價 (CNY) 臨近尾盤亦大幅下挫，曾低見 6.528，日盤收報 6.5297，跌 251 點子，跌幅為 0.38%，為近 3 個多月以來最大單日跌幅。

逆周期調節因子在 2017 年 5 月加入人民幣中間價形成機制，當時美匯指數下跌，但人民幣兌非美元貨幣匯率繼續貶值。人行稱推出的主要目的是「適度對冲市場情緒的順周期波動，緩解外匯市場可能存在的羊群效應」，參數由各報價行根據宏觀經濟和外匯市場形勢自行設定。

因子推出後即發揮功效，引導人民幣匯率升值，至 8 月份人民幣升幅過快，有大行指人行利用逆周期因子引導人民幣貶值，而匯率在 9 月份見去年高位。

高盛報告指出，逆周期因子在最近 2 個月對匯率已沒有影響，顯示人行準備讓人民幣走勢更由市場導向，近期央行加強資本外流措施，減少了當局對貶值引發資本外流的憂慮。

永隆銀行司庫蕭啟洪認為人行調整計算中間價的逆周期因子所帶來的心理影響多於實際，顯示人行不再擔心人民幣貶值，可由市場自行決定人民幣匯價；碰巧昨日美元上升，故相信人民幣急跌較大機會是由於市場借勢獲利回吐。

蕭啟洪表示，美國升息對美匯有支持，人民幣可能受壓，但預料中國亦不容許人民幣過於疲弱，所以估計將於 6.6 水位附近區間橫行。

交易員認為，美元缺乏持續反彈的驅動因素，市場料人民幣中期仍有一定升值空間，但人行建議調整計算中間價的逆周期因子，某程度或為打壓人民幣升值預期。

對於上述傳言，人行回應彭博查詢時表示，在人民幣中間價報價模型中，計算逆周期因子的逆周期系數由各中間價報價行自行設定。各報價行會根據宏觀經濟等基本變化及外匯市場周期等，決定是否調整逆周期系數。

星展銀行經濟研究部高級經濟師周洪禮認為，消息未來一周會對人民幣有影響，逆周期因子在推出時被市場解讀為支撐人民幣，退場難免有心理影響，不過中長期的匯率走勢，還要看中國經濟基本面和美元走向。