日央行宣布縮減部分QQE長債購買 日圓短線走強升破所有均線

週二 (9 日) 日本央行 (BOJ) 宣布削減一部分長天期 QQE 的購債規模，如 10 年期至 25 年日債規模即縮減購債 100 億日圓至 1900 億日圓，25 年期以上之日債亦削減 100 億日圓至 800 億日圓。

而原先日本央行 (BOJ) 所規劃的年度購債規模則是 80 兆日圓，但不一定會完成 100% 執行率，因日本央行還搭配執行「殖利率曲線定錨」之政策，「殖利率曲線定錨」指的是日本央行設定十年期日債殖利率只能錨定在 0% 水平附近游走。

其實週二 (9 日) 日本央行宣布削減長債購買，並未讓市場非常意外，因此前市場早已熱議，雖然日本央行明定年度購債規模為 80 兆日圓，但事實上購債量並未如此龐大，意味著日本央行實質上也已進入了「縮減 QE」的政策之中。

據上週日本央行公布最新資產負債表之數據，統計至 12 月底為止，日央行資產總額與 11 月相比共減少了 4438 億日元至 521.416 兆日元，儘管日本央行縮減購債的力道規模並不大，但這卻是日本央行 2012 年實行 QQE 以來，首次出現購債月增率下滑的情況。

日本央行 QQE 購債月增率表現 (2012 年至今) 圖片來源：WolfStreet.com

受到週二 (9 日) 日本央行首度宣布削減長天期 QQE 購債規模之刺激，早盤日圓兌美元匯價聞聲快速走強 0.45%，暫報 1 美元兌 112.64 日圓，一舉攻破所有均線。