日央行宣布縮減部分QQE長債購買 日圓短線走強升破所有均線

週二 (9 日) 日本央行 (BOJ) 宣布削減一部分長天期 QQE 的購債規模，如 10 年期至 25 年日債規模即縮減購債 100 億日圓至 1900 億日圓，25 年期以上之日債亦削減 100 億日圓至 800 億日圓。
而原先日本央行 (BOJ) 所規劃的年度購債規模則是 80 兆日圓，但不一定會完成 100% 執行率，因日本央行還搭配執行「殖利率曲線定錨」之政策，「殖利率曲線定錨」指的是日本央行設定十年期日債殖利率只能錨定在 0% 水平附近游走。
其實週二 (9 日) 日本央行宣布削減長債購買，並未讓市場非常意外，因此前市場早已熱議，雖然日本央行明定年度購債規模為 80 兆日圓，但事實上購債量並未如此龐大，意味著日本央行實質上也已進入了「縮減 QE」的政策之中。
據上週日本央行公布最新資產負債表之數據，統計至 12 月底為止，日央行資產總額與 11 月相比共減少了 4438 億日元至 521.416 兆日元，儘管日本央行縮減購債的力道規模並不大，但這卻是日本央行 2012 年實行 QQE 以來，首次出現購債月增率下滑的情況。
受到週二 (9 日) 日本央行首度宣布削減長天期 QQE 購債規模之刺激，早盤日圓兌美元匯價聞聲快速走強 0.45%，暫報 1 美元兌 112.64 日圓，一舉攻破所有均線。