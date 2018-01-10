機構：2018年新能源汽車銷量預計100萬輛 同比增40%

東興證券1月9日發布報告預測，2018年新能源汽車銷量預計100萬輛，同比增40%。

2018年新能源乘用車産銷預計70萬-80萬輛，同比40%-60%高增長。網傳續航裡程介于150km和200km的車型，單車國補補貼從3.6萬降至1萬，而該類車型銷量占2017年整個新能源乘用車銷量的70%。車企積極調整産品結構，對原有150km-200km車型進行升級改造，通過增加電池電量增加續航裡程同時采購更高能量密度的電池以獲得更高等級的補貼，升級後車型銷量有望快速增長。對于300km以上高續航裡程車型，補貼調整後單車利潤不降反升，車企將加大新能源乘用車的研發和銷售，2018年銷售有望高增長。

新能源客車方面，由于下遊公交集團對新能源客車的需求存在剛性，預計新能源客車2018年銷量8-9萬輛，同比持平。成本轉嫁及車企節約各項費用仍無法抵扣40%補貼退坡，新能源客車單車利潤下滑，客車行業整體盈利能力下降。新能源專用車方面，2018年剛性需求遞增，預計全年銷量18萬輛，同比增40%。

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