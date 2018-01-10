領航醫藥(00399-HK)口服胰島素產品料2019年年底前推出

領航醫藥及生物科技(00399-HK)公布，研發部門指集團涉及口服胰島素產品正在進行的研發項目。目前預計該產品的臨床試驗第3期B段將於2018年年初開始，受限於國家食藥監總局的批准，預計於2019年第三季度將獲得新藥證書及藥品生產許可證。基於上述情況，由於該產品將於2019年年底或之前推出，預計該產品將於2019年年底或之前為集團帶來收益。

集團指，就提供基因測試服務分部而言，由於受到法律限制，並考慮到獲得必要的牌照及許可證所需要額外的資金及資源，集團自此便停止經營提供基因測試服務分部。展望未來，公司將繼續持續密切監測監管環境並考慮是否繼續開發該業務分部。

就分銷生物產業產品分部而言，公司重新評估了該業務分部的可行性，並發現該業務分部於中國的市場環境正在惡化，特別是生物產業產品於市場上面臨著激烈的價格競爭，公司決定不再於可能無法獲得收益的業務中增加資源及資本投入。於2017年9月，集團出售生產廠房予政府，代價為2200萬元(人民幣.下同)，集團因該出售產生的虧損約430萬元。

集團已停止提供基因測試服務分部及分銷生物產業產品分部的業務。展望未來，預期集團將繼續尋求潛在供應商及客戶擴大其美容設備及產品分部貿易的產品線，從而長期產生額外及穩定的收入來源。

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