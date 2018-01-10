對沖基金創四年最佳回報 2018年的大趨勢是什麽？

據位於芝加哥的研究機構HFR統計，全球對沖基金行業在去年迎來了2013年以來的最佳年度收益，資產加權後的行業平均回報率為6.5%，押註股票類策略回報率最高為12%，領漲整個行業。

股票型對沖基金的策略包括多/空倉（long-short equity）、成長與價值、特定板塊等，去年回報率也隨全行業一道同創四年最佳。投資顧問公司Cambridge Associates對沖基金研究主管John Hansen表示，不少大型多/空倉股票策略的基金回報率都是雙位數，更小型的基金成績更好。

例如，Whale Rock Capital和Light Street Capital等小型股票類對沖基金的全年回報率為36.2%和38.6%，得益於押註了阿裏巴巴等熱門科技股。同類策略中最大的對沖基金之一老虎環球，截至去年11月底的回報率為27.5%，去年表現最好的股市策略偏向於醫療保健和科技板塊。

瑞信投行部董事經理和資本服務全球主管Bob Leonard對英國《金融時報》表示，多/空倉的股票策略很長時間都被列入觀察名單，就算很多投資者會因為去年回報率不錯而選擇留下，也不太可能增加資本配置。當前股市估值過高、本輪漲勢何時及怎樣結束未卜，一些機構投資者開始回撤。

他建議，如果投資者繼續認為發達國家的股市太貴，全球宏觀對沖策略應該是接下來的首選，因為更可以實現多樣化配置和各類資產的相關度降低。不過HFR發現，去年宏觀對沖策略的回報率為4%，與押註能源和原材料的策略一道，在同行業內表現最差。

最著名的例子是Caxton Global旗下的全球宏觀基金虧損了13.4%，行業大佬Paul Tudor Jones和John Burbank都在去年底關閉了旗艦宏觀基金。研究機構Eurekahedge對沖基金主管Mohammad Hassan表示，規模越小的宏觀類對沖基金風險偏好越高，反而賺得高回報。位於新加坡資產管理規模僅1.28億美元的PruLev Global Macro Fund截至10月暴漲47%，堪稱全球最佳。

對沖基金在金融危機以後的日子並不好過，特別是去年受到全球利率保持低位和波動性集體缺失的阻力。由於管理費用和基金表現費率過高，投資者開始轉向被動投資的指數型基金和量化基金。據彭博社，去年對沖基金關閉的數量連續第三年超過了新開數量，更多資金流向了大型對沖基金或是使用量化策略的基金，加速了對沖基金行業的內部整合。

華爾街見聞曾提到，很多傳統的對沖基金開始招收數據科學家和程序員，幫助其轉型成為量化對沖基金，預計今年量化對沖基金的資產管理規模會超過1萬億美元。量化基金領頭羊Two Sigma資產規模從2011年的60億美元暴漲至510億美元，超越了老牌對沖基金文藝覆興和DE Shaw。

投資咨詢公司Agecroft Partners首席執行官Don Steinbrugge表示，去年對沖基金行業的良好回報率會減輕持續了多年的資金贖回壓力，盡管今年的對沖基金資產管理規模會持續增長，但被迫關閉的基金數量也會上升。對沖基金行業仍然過度飽和，大約90%的基金都無法合理化高費率。

Cambridge Associates對沖基金專家Joe Marenda對彭博社表示，今年對沖基金還會面臨巨大挑戰，因為市場環境不會有很大改觀，更多的公司會選擇暫不上市，去年美股市場的上市公司數量約為3700家，僅為1996年的一半。更多的資金會湧入私募股權和債權類投資，盡管利率上行會提升宏觀策略類的盈利機會，但也不代表會跑贏行業或大盤。

本文來自華爾街見聞

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