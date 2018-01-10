審勞基法被抓包看片林俊憲大戰PTT鄉民

立法院今 (9) 日召開臨時會，處理爭議的勞基法修正案，藍綠雙方攻防不斷。但有 PTT 網友爆料，民進黨立委林俊憲在議場內看電影，並質疑林俊憲看盜版影片。對此，林俊憲回應，不論網友是哪個委員的助理，但是拍照片貼上 PTT 斬釘截鐵寫自己看「還沒上映，盜版無誤」的影片，已完全涉犯刑法加重誹謗罪，他在臉書回文「他一定會吉（告）」。

網友 Silvemy 在 BBS 站貼文說，「勞基法在議場內吵的火熱， 委員的小世界也打的火熱， 林俊憲委員就這麼戴起耳機， 旁若無人的在議場內看起電影來了， 有車、有馬、飛機，看來是部戰爭片呢， 有人看的出來是哪部電影嗎？」

對於 Silvemy 的提問，一樓網友回文稱林俊憲看的是 12 猛漢，因此 Silvemy 再回應，「(12 猛漢) 還沒上映，盜版無誤。」，對此，林俊憲在臉書貼文質疑 Silvemy 說， 1/5 日貼之前在中興大樓外的照片，又貼文問議場八卦，從相關文章可知 Silvemy 鎮日在立法院出現，而文章內容看來是主責在八卦版攻擊綠營，職業是不是藍營國會助理兼網軍？

林俊憲表示，不論 Silvemy 是哪個委員的助理，今日拍他照片 po 上八卦版斬釘截鐵寫他看「還沒上映，盜版無誤」的影片，已完全涉犯刑法加重誹謗罪了。

林俊憲也解釋，他看的不是網友抹黑栽贓的什麼盜版影片，是肯. 伯恩斯製作的第二次世界大戰紀錄片，用的軟體是付費的 netflix。為什麼開 netflix？因為國民黨一直在廢話發言、拖延，Silvemy 是不是想要求所有民進黨委員坐在議場裡，聚精會神認真聽國民黨用廢話念經？Silvemy 是在推銷、逼人吃國民黨生產的垃圾嗎？林俊憲並揚言，「對了，我會吉 (告) 你，我一定吉」。

對於林俊憲的貼文，網友 Silvemy 也不甘示弱，再次發文澄清自己絕非「藍營國會助理兼網軍」，只是看立院直播的鄉民，對於盜版說，Silvemy 稱只是回應網友回文，是林俊憲「誤會了！」，最後 Silvemy 也強調，林俊憲在看影片時，「發言的是與您同黨的林淑芬委員，並非您臉書貼文所稱的國民黨委員， 一直在廢話發言、拖延、用廢話念經。」

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』