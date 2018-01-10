美取消TPS 驅逐20萬薩爾瓦多移民 明年9月9日離境

美國國土安全部周一 (8 日) 宣布取消給予與薩爾瓦多人在美居留及工作權的「臨時保護地位」(TPS)，近 20 萬人將要在 2019 年 9 月 9 日前離開美國或面臨遞解出境，除非他們找到合法途徑在美國居留。

香港文匯報綜合外電報導，「臨時保護待遇」是美國在 1990 年推出的政策，給予受天災或戰爭影響的難民臨時居留資格。薩爾瓦多 2001 年初發生大地震，當時的美國司法部長阿什克羅夫特決定，來自薩爾瓦多的移民可以申請 TPS，並獲得工作許可證。薩爾瓦成為 TPS 計畫最大受惠者。

過去 17 年來，美國政府一直以薩爾瓦多條件還沒有足夠改善到可以讓 TPS 的移民返國為由，延長 TPS 計畫。但總統川普 (Donald Trump) 上台後，美國收緊移民政策，指薩爾瓦多已獲相當多的國際援助，並已重建大部分基建設施，美國無理由再延長 TPS。

國土安全部發聲明說，經國土安全部部長尼爾森 (Kirstjen Nielsen) 評估，2001 年薩爾瓦多地震造成的情況已不復存在，依照適用法規，美國決定終止向薩爾瓦多移民提供 TPS。

項目終止後，除非國會立法永久解決約 20 萬薩國移民的合法移民身份問題，否則他們需離境或尋找其他可替代的合法移民身份。鄰國加拿大表示，加國政府將準備應變計劃，處理可能出現的薩爾瓦多人越境尋求庇護潮。

除薩爾瓦多外，華府此前已終止向海地、尼加拉瓜和蘇丹 3 國移民提供 TPS，並分別向他們設定離境期限。