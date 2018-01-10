快訊／蔡政府修正腳步勞基法鬆綁三讀

立法院臨時會從昨天下午三時開始，不斷電處理《勞動基準法》部分條文修正草案，終於在今 (10) 日上午 8 時 44 分，由立法院長蘇嘉全宣布三讀通過。其中爭議最高的「鬆綁 7 休 1」以及「輪班制換班間隔下修至 8 小時」，也都通過三讀程序。

在加班上限部分，三讀修正通過《勞基法》第 32 條條文草案，每月加班上限訂為 46 小時，雇主經工會或勞資會議同意，延長工時每個月最高 54 小時，每 3 個月上限為 138 小時。

在加班換補休部分，三讀修正通過《勞基法》第 32-1 條修正草案，勞工加班後，可依其意願選擇補休，並經雇主同意，依勞工工作時數計算補休時數。

在輪班間隔部分，三讀修正通過《勞基法》第 34 條修正草案，勞工工作採輪班制者，更換班次至少應有連續 11 小時休息時間，因工作特性或特殊原因，休息時間不少於 8 小時。

在鬆綁七休一部分，三讀修正通過《勞基法》第 36 條修正草案，經中央主管機關指定的行業，雇主經工會或勞資會議同意，例假日可在 14 天周期內調整，不受只能連上 6 天班限制。

在加班核實制部分，三讀修正通過《勞基法》第 24 條條文草案，針對休息日加班費，刪除現行法的「做 1 算 4、做 5 算 8」規定，工作時間及工資改依實際出勤時間核實計算。

此外，《勞基法》條文修正案三讀通過，將由今年 3 月 1 日開始實施。



▲《勞動基準法》部分條文修正草案三讀通過，國民黨團舉牌抗議。（圖／陳明安攝 , 2017.1.10）



▲《勞動基準法》部分條文修正草案三讀通過，民進黨團認為是勞資雙贏。（圖／陳明安攝 , 2017.1.10）



▲《勞動基準法》部分條文修正草案三讀通過，國民黨團痛批「過勞缺德罪在英德」。（圖／陳明安攝 , 2017.1.10）



▲《勞動基準法》部分條文修正草案不斷電三讀通過，不少立委都累翻了。（圖／陳明安攝 , 2017.1.10）



▲《勞動基準法》部分條文修正草案不斷電三讀通過，連議事人員都累翻了。（圖／陳明安攝 , 2017.1.10）



▲《勞動基準法》部分條文修正草案不斷電三讀通過，前立法院長、國民黨立委王金平老神在在翻閱報紙。（圖／陳明安攝 , 2017.1.10）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』