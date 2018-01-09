名家論壇》徐佳馨／陸客只是替死鬼

日前，位於屏東車城的墾丁泊逸渡假酒店驚傳倒閉，成為陸客急凍後，恆春半島首家停業的中大型度假飯店。這間酒店當初頗有一方之霸的氣勢，接手之初還斥資數千萬元大整修，可是即使如此，財務狀況依舊持續不穩，泊逸酒店歇業後，無論是業者本身對外說法，或是某些媒體在分析這次事件，歸咎原因多認為是陸客不來，加上一例一休，讓營運成本負擔加重，讓飯店業生存不下去。

但事實是這樣的嗎？

截至 2017 年 11 月為止，全台合法旅店數達 1.2 萬多家，房間數 23.3 萬餘間，根據交通部統計歷年來台旅遊人次，其中以「觀光」為目的，2003-2016 年呈現連 14 年正成長，換言之，台灣觀光市場在陸客不來之後，人數不減反增，等於市場變大，可是，為何從業者沒有感覺？這問題在「觀光旅館住用率」及「一般旅館、民宿住用率」可看出一二；這兩個數字從 2015 年起至 2016 年 11 月轉為負成長；但觀光旅館住房率不到 7 成，一般旅館更僅 4 成 5，民宿則不到 2 成。

觀光人次成長，住房率卻不增反減，歸咎原因，除 2006 年起旅館民宿量暴增外，房價相對便宜，位於觀光商圈與車站周邊，立地條件佳的非法旅館與日租套房蠶食旅館市場，形成政府無法可管、無稅可課的觀光黑洞也是重要理由；此外，在以觀光業興盛的縣市，如宜蘭、台東與南投透過開發出新的旅遊主題產生話題，進而願意消費，自然吸納了不少觀光客，產生「大者恆大」效應。

回歸泊逸為什麼歇業？根據富驛酒店集團對外說法指稱，「泊逸為集團旗下品牌之一，本公司與墾丁渡假村 (墾丁泊逸渡假酒店) 之加盟合約，遭前董事長侯尊中及相關人員於無權代表下簽訂加盟合約終止協議書，並無端授權無償繼續使用本集團品牌，本公司及子公司已對上述無權代表簽訂之終止協議書提出相關損害告訴。」可見是經營權之爭影響到酒店營運，相較之下，陸客到底是不是倒閉的真正原因，答案不言可喻。

過去幾年，很多業者為了迎陸客，大舉蓋飯店，買酒店，也把一些老舊辦公大樓都改成商務旅館，連過去以書街聞名的重慶南路，也變成旅館一條街。這種不問市場，只拚供給，搶一窩蜂的現象，從早期的蛋塔店，到旅館業，以及現在進行式的夾娃娃機店，和台灣頭到台灣尾，長得一模一樣的老街和夜市，不都是如此？

有個笑話不就是這樣說的；第一個猶太人來到小鎮上開了個加油站，生意很旺。第二個猶太人來了，發現加油站生意很不錯，想到加油站的客戶需要吃飯，所以開了餐館。第三個猶太人來了，想到來小鎮需要住宿，於是開了個飯店。第四個猶太人又發現住店的人需要生活用品，於是開了超市。來的人越來越多，大家相輔相成，小鎮就繁榮了。

同樣是小鎮，第一個華人來到小鎮上開了個加油站，生意很旺。第二個華人來了，發現第一個人投資的加油站生意真令人羨慕，趕緊開了第二個加油站。第三個華人又來了，火速開了第三個加油站。第四，第五個過來都是一樣，開加油站還打折促銷，惡性競爭後紛紛倒閉，小鎮又回到原點。

做任何事業如果只是一窩蜂，不回歸本質，用心經營，做出市場區隔，只想著炒短線，想要成就萬年基業，緣木求魚而已。

成本增加，客人不來，不過是掩飾自己經營能力不佳的遮羞布罷了。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室主任。

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