〈房產〉北市萬華小套房去年交易量大減7成 價格下滑居全市之冠

據實價登錄資料，2017 年前 11 月台北市 12 個行政區套房交易件數衰退幅度超過 3 成，全市總件數為 731 件，相較 2016 年同期萎縮幅度達 35.7%，其中並以萬華區量縮達 71.5%，價格下滑達到 10.5%，不管是在交易量或是價格，都是跌幅之冠。

在台北市去年前 11 月的小套房交易價格方面，統計顯示，共有 9 區呈現下跌趨勢，僅北投區明顯價增 11.2%。

觀察實價登錄資料，統計台北市 12 個行政區中古屋套房交易量狀況，發現除北投區、南港區量增以外，其餘 10 個區域交易量都比 2016 年同期減少，萎縮幅度最多的萬華區直接腰斬，少了 251 件，量縮 71.5%；其次為松山區減少 44.9%、大同區 41.5%。

以成交價而言，去年前 11 月僅北投區、中正區以及南港區呈現微漲，漲幅 1.5%-11.2%，跌幅最重的是萬華區 10.5%。

全國不動產企研室主任張瀞勻指出，2014 年房市反轉以來，以套房投資為主的短期投資族減少，市場以首購換屋為主流，尤其以 1+1 房或 2 房以上的格局較受小家庭青睞，而且套房銀行貸款成數 6-7 成，自備款 3 成，一般住宅則有機會到 8 成，若以手上有 200 萬自備款的小家庭而言，可以選擇 1000 萬的住宅產品，使用坪數相對大。而且套房雖然總價低，但單價高人一等，許多自住族買套房不如買二房、買舊房不如買新房，導致整體套房交易量走跌。

至於萬華區價量跌幅最大，全國不動產萬華萬大加盟店店長黃坤洋指出，2016 年同期因為有套房建案「台北晶麒」交屋，墊高價量基期，造成今年衰退幅度較大。

至於北投區價量齊揚、套房表現穩定，全國不動產台北北投加盟店店長游瑩琪指出，北投區套房交易多集中在捷運新北投站周邊，且屋齡最新的也有 5 年以上，比起周邊新成屋建案，單價相對低，即使需要 3 成自備款，首購換屋族也容易入手。