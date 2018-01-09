北韓點頭！兩韓會談重啟西海軍事熱線 1/10上午8點恢復

南北韓今 (9 日) 於兩韓邊界的板門店，舉行睽違逾 2 年的高層會談，雙方同意恢復被切斷近 2 年的西海軍事熱線，自 1 月 10 日上午 8 點起，啟動通話。

據《韓聯社》報導，西海軍事熱線於 2016 年 2 月，南韓關閉開城工業園區後，就被北韓切斷。

西海軍事熱線將從 1 月 10 日上午 8 點起，重啟通話。

本次會談中，北韓同意派高層代表團，參加南韓平昌冬季奧運，雙方對於開幕式一起進場一事，也「近乎」達成共識。

這是 2015 年 12 月以來，首次部長級會談，南韓方面，由統一部長趙明均等 5 人代表出席；北韓方面，則由祖國和平統一委員會委員長李善權率員參加。

南韓藉本次會談向北韓呼籲，停止各種可能提升緊張局勢的惡意行徑；北韓則強調，必須確保朝鮮半島的和平。

南韓也在會談中提議，於春節時，舉辦南北韓離散家屬團聚活動。

市場研究公司 IHS Markit 亞太國家風險部門副主管 Alison Evans 在接受 CNBC 訪問時指出，兩韓會談「是有正面意義的改變，但不見得是可靠的。」

Evans 說，南北韓政府自 2016 年 2 月以來，接觸機會明顯減少，這次的會談，具有正面意義。

不過 Evans 認為，北韓依然會繼續研發核武與彈道飛彈，「之後我們還是會看到北韓試射導彈」。