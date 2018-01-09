〈房產〉2017年桃園家戶購屋比下滑至4.5% 仍居全台之冠

房仲業者依據全台六都地政局及民政局資料，統計六都家戶購屋比，2017 年全台交易較前一年相比明顯回溫，僅桃園市去年家戶購屋比由 4.9% 下降到 4.5%，下滑 0.4 個百分點，仍居全台之冠。

去年家戶購屋比統計中，台北市 2.2%、新北市 3.4%、台中市 4.1%、台南市 2.9%、高雄市 3.1%，皆較前年略為增加，而去年只有新北市家戶購屋比回升到 2015 年水準，但仍較 2016 年下滑。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，2016 年是房地合一上路第一年，全台不動產交易量跌入谷底，2017 年在建商、賣方大幅讓價後，買氣開始回溫，不過反彈力道小，大部分家戶購屋比都彈不回 2015 年水平，唯有新北市在部分區域的建案有感讓利，間接帶動周邊房價鬆動，交易量增加幅度大，平均 100 戶中有 3.4 戶購屋。

至於桃園市，由於 2016 年有大量的合宜住宅交屋，衝高了買賣移轉棟數，讓桃園市在 2016 年有趨近於 5% 的家戶購屋比，相較之下 2017 年的交易量並不亮眼，加上人口移入多，家戶購屋比不增反減，不過還是傲視六都。

綜觀六都去年相較前年的家戶購屋比，除桃園市下降 0.4 個百分點外，其他五都都有成長，以新北市、台中市增加 0.6 個百分點最多，新北市平均 100 戶中有 3.4 戶購屋，台中市則有 4.1 戶購屋，另外台南市增加 0.5 個百分點、高雄市增加 0.2 個百分點，至於台北市僅增加 0.1 個百分點，幾乎與前年無異，此外，雖然桃園市是唯一下滑的都市，仍穩坐六都家戶購屋比冠軍。

郎美囡表示，新北市還有許多重劃區的新建案主打讓利，即使有些區域生活機能還沒到位，但新房子價格降至中古屋價，尤其主打首購族、小資族可買房，著實吸引買方購屋，而台中市在賣方鬆手讓價後，買氣也有回升，但區域話題性不似過往熱絡，去年家戶購屋比跟 2015 年相比還差 0.7 個百分點，至於桃園市即使去年交易量不似前年，但整體買氣不輸其他五都，且桃園市家戶數一直在增加，顯見人口吸力頗強。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，去年許多推案走讓利風，在房市修正之際賣出亮眼成績單，整體市場也瀰漫非讓不可的氣氛，不過低利時代讓利空間有限，特別多數中古屋主沒有財務壓力，也不願繼續再降，還好目前看屋已久的買方也感覺到降價有限，願意積極進場，2018 年的促買關鍵將從降價轉往個案性價比。